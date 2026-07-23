MO отрече България да иска полските самолети МиГ-29

Н е се водят преговори между Министерството на отбраната на България и Полша за закупуване на самолети МиГ-29.

Това заявиха пред БТА от пресцентъра на военното ни министерство.

По-рано днес полският заместник-министър на националната отбрана Павел Залевски коментира, че Полша е получила запитване от съюзническа държава от НАТО относно резервни части и компонентна поддръжка за изтребителите МиГ-29, които Варшава планира да предостави на Украйна.

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Припомняме, че на 11 март тази година Министерството на отбраната прекрати обществената поръчка за ремонт на до десет двигателя за самолети МиГ-29, тъй като не беше подадено нито едно заявление за участие.

В края на 2025 г. тогавашният военен министър Атанас Запрянов каза, че по план изтребителите F-16 ще постигнат оперативна готовност през 2028 г., а дотогава трябва да бъдат поддържани самолетите МиГ-29. Тогава той обясни, че вече и Полша започва да изпитва затруднения в поддържането на МиГ-29, а България разчита на тях.

"МиГ-29 ще дава дежурства, докато можем да го поддържаме и има необходимост от това", каза министърът на отбраната Димитър Стоянов при представянето на приоритетите си в началото на юни.

"F-16 ще застъпи, когато самолетът е готов и българските пилоти са готови", добави тогава министърът.