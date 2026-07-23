Микробус се преобърна на АМ „Тракия“

М икробус катастрофира на автомагистрала „Тракия“ в района на 138-ия километър.
Инцидентът е станал в платното за движение към Бургас, малко след отбивката за Пловдив.
Лек автомобил и товарен микробус, които се движели в една и съща посока, се ударили, предава NOVA.
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В резултат на удара шофьорът на микробуса загубил контрол, превозното средство излязло от пътното платно и се е обърнало. При удара е повредена и разкъсана предпазната мантинела в участъка.
При инцидента няма пострадали. Направените проби на двамата водачи за употреба на алкохол са отрицателни. И двете превозни средства са с чуждестранна регистрация.
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Заради инцидента движението в района се извършва с повишено внимание. Шофьорите, преминаващи през участъка, трябва да се движат със съобразена скорост и да бъдат внимателни заради възможни затруднения и наличие на аварийни екипи на място.