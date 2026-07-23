"Страхувам се и моля Бог за помощ": Смущаващи разкрития от Джъстин Бийбър

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Д жъстин Бийбър най-накрая разкри истината за силно разклатеното си емоционално състояние в серия от тревожни съобщения в социалните мрежи. 31-годишният изпълнител сподели няколко дълги текста в Instagram, в които признава, че моли Бог за помощ в този изключително труден за него период.

(Във видеото може да научите повече за: Джъстин Бийбър отменя концерти заради лицева парализа)

Публикациите на поп звездата идват броени дни преди началото на наказателния процес срещу бившия му ментор Шон „Диди“ Комбс.

„Просто обикновен човек с недостатъци“

В една от публикациите си, споделена пред неговите 294 милиона последователи, носителят на „Грами“ откровено написа:

„Аз съм просто обикновен човек с недостатъци. Правил съм неща, които са наранявали другите, и продължавам неволно да правя и казвам неща, които ги нараняват. Все пак тази сутрин се събудих с още един шанс да порасна и да не бъда толкова егоистичен днес“.

Певецът сподели и своите философски размисли за любовта:

„Любовта ни привлича. Тя не осъжда и вярва в най-доброто. Любовта се надява на всичко и издържа на всичко. Тя не води сметка за грешките, а ти помага да простиш и да обичаш дори враговете си“.

🚨Justin Bieber: Só Jesus me salvou após ser usado pela indústria: "Eu não sou mais um produto, hoje sou um filho de Deus"🥹❤️ pic.twitter.com/R37S9kM6xk — rindocasal (@rindocasal) July 22, 2026

Страх от разобличаване и чувство, че е използван

Във второ съобщение Бийбър разкри дълбоките си несигурности и призна, че изпитва панически страх да не бъде „разобличен“:

„Понякога си мисля, че ще ме разобличат, ако кажа на хората колко съм богоизбран и същевременно колко съм егоистичен. Мислех си, че ако честно призная егоизма си, ще бъда дисквалифициран от мечтите си. Но колкото по-искрен съм за това къде се намирам, толкова повече свобода всъщност получавам“.

Певецът, който наскоро стана баща, намекна и за разочарования от близки хора:

„Искрено моля Бог да ми помогне да виждам най-доброто в хората, дори след като са ме използвали по начина, по който го направиха“.

В друга бележка той нарече себе си „потаен“ и добави: „Бог използва потайните, а не праведните. Аз съм доказателството за това“.

Спекулации за брака му с Хейли

Новата вълна от загадъчни и мрачни публикации отново засили притесненията на феновете не само за психичното здраве на певеца, но и за състоянието на брака му с Хейли Бийбър.

Двамата са женени от почти седем години, а миналия август посрещнаха първото си дете – сина им Джак Блус Бийбър. В последните месеци обаче двойката все по-рядко се появява заедно. Хейли дефилира сама на червения килим на Met Gala, докато Джъстин по същото време бе на пътуване в Исландия и гледаше хокей у дома. Въпреки това певецът публикува нейни снимки от събитието, наричайки я „моето момиче“.