Италианска романтика: Селена Гомес отпразнува 34-ия си рожден ден с кулинарен курс

М узикалният продуцент Бени Бланко сподели интимен поглед към празнуването на 34-ия рожден ден на съпругата си Селена Гомес по време на тяхното романтично пътуване до Италия.

38-годишният продуцент документира живописния кулинарен курс, който двамата са посетили, в ново видео в социалните мрежи.

„Хайде да приготвим италианско угощение за рождения ден на моето момиче“, започва Бланко във видеото.

Кадрите показват как актрисата от хитовия сериал „Само убийства в сградата“ замесва тесто, чупи яйца и разточва домашна паста на специална машина под окуражителния поглед на съпруга си.

Освен прясна паста, двамата приготвят и традиционни италиански специалитети. В кадър се вижда как Бланко приготвя плънка от меко сирене, пресни билки и лимонова кора за Fiori di zucca — популярно италианско ястие с пълнени цветове от тиква.

По време на готвенето двойката вдига наздравица с чаша вино, а след това звездата приготвя тънко нарязан патладжан с доматен сос за класически патладжан Пармиджана.

Benny Blanco shares pictures of his 'beautiful' wife Selena Gomez on her birthday as he says: 'I'll carry u wherever u wanna go forever' https://t.co/7Hb0ZuOUGl — Daily Mail (@DailyMail) July 23, 2026

„Жена ми прави най-добрия патладжан Пармиджана“, хвали я Бланко, докато показва изпеченото ястие. „Това е най-вкусното нещо, което съм опитвал в Италия досега, и ти го направи!“

„Не, ти го направи“, отвръща му с усмивка Гомес.

Във видеото Бланко заснема и спиращите дъха гледки към италиански вили, заобиколени от фонтани и пищна зеленина. Клипът завършва с трогателен момент, в който Селена си почива след кулинарния курс, а Бланко тихо ѝ казва: „Честит рожден ден, скъпа, обичам те.“

Selena Gomez and Benny Blanco Were ‘Absolutely Amazing’ and ‘Lovely’ Guests, Italian Restaurant Staff Says (Exclusive) https://t.co/09dInIh9a5 — People (@people) July 21, 2026

Преди кулинарния си урок двойката е вечеряла в известната Trattoria della Santa в Болоня. Собственикът на ресторанта Рикардо Лели ги описва като „изключително мили и земни хора“.

Въпреки че екипът на Бланко е резервирал предварително частна маса в заведението, звездната двойка е предпочела да вечеря навън — под известните исторически арки на Болоня (Portici di Bologna).

„Те бяха невероятни и изключително любезни гости. Засипаха ни с комплименти за храната и обслужването“, разказва ресторантьорът.