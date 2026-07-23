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Италианска романтика: Селена Гомес отпразнува 34-ия си рожден ден с кулинарен курс

Музикалният продуцент Бени Бланко сподели романтични кадри от италианското пътуване със съпругата си Селена Гомес по случай 34-ия ѝ рожден ден. Двойката участва в традиционен кулинарен курс, приготвяйки домашна паста и автентични местни специалитети

Стела Христова Стела Христова

23 юли 2026, 16:43
Италианска романтика: Селена Гомес отпразнува 34-ия си рожден ден с кулинарен курс
Източник: Getty Images

М узикалният продуцент Бени Бланко сподели интимен поглед към празнуването на 34-ия рожден ден на съпругата си Селена Гомес по време на тяхното романтично пътуване до Италия.

38-годишният продуцент документира живописния кулинарен курс, който двамата са посетили, в ново видео в социалните мрежи.

@itsbennyblanco

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„Хайде да приготвим италианско угощение за рождения ден на моето момиче“, започва Бланко във видеото.

Кадрите показват как актрисата от хитовия сериал „Само убийства в сградата“ замесва тесто, чупи яйца и разточва домашна паста на специална машина под окуражителния поглед на съпруга си.

Освен прясна паста, двамата приготвят и традиционни италиански специалитети. В кадър се вижда как Бланко приготвя плънка от меко сирене, пресни билки и лимонова кора за Fiori di zucca — популярно италианско ястие с пълнени цветове от тиква.

По време на готвенето двойката вдига наздравица с чаша вино, а след това звездата приготвя тънко нарязан патладжан с доматен сос за класически патладжан Пармиджана.

„Жена ми прави най-добрия патладжан Пармиджана“, хвали я Бланко, докато показва изпеченото ястие. „Това е най-вкусното нещо, което съм опитвал в Италия досега, и ти го направи!“

„Не, ти го направи“, отвръща му с усмивка Гомес.

Във видеото Бланко заснема и спиращите дъха гледки към италиански вили, заобиколени от фонтани и пищна зеленина. Клипът завършва с трогателен момент, в който Селена си почива след кулинарния курс, а Бланко тихо ѝ казва: „Честит рожден ден, скъпа, обичам те.“

Преди кулинарния си урок двойката е вечеряла в известната Trattoria della Santa в Болоня. Собственикът на ресторанта Рикардо Лели ги описва като „изключително мили и земни хора“.

Въпреки че екипът на Бланко е резервирал предварително частна маса в заведението, звездната двойка е предпочела да вечеря навън — под известните исторически арки на Болоня (Portici di Bologna).

„Те бяха невероятни и изключително любезни гости. Засипаха ни с комплименти за храната и обслужването“, разказва ресторантьорът.

Редактор: Стела Христова
Източник: people.com    
Селена Гомес Бени Бланко Рожден ден Италия Кулинарен курс Италианска кухня Романтично пътуване
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