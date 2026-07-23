С цена от 15,5 милиона лири: Ерлинг Холанд е най-скъпият играч в историята на Фентъзи лигата на Висшата лига

Фентъзи лигата на Висшата лига за сезон 2026/27 вече е активна – мениджърите могат да създават отбори с бюджет от 100 млн. паунда и състав от 15 футболисти (11 титуляри и 4 резерви).

Ерлинг Холанд е най-скъпият играч в историята на играта – нападателят на Манчестър Сити струва 15,5 млн. паунда; след него сред най-скъпите са Бруно Фернандеш (12 млн.) и Габриел Магаляеш (8 млн.).

Има промени в позициите и чиповете за сезона – 11 футболисти са с нови позиции, а мениджърите отново ще разполагат с четири чипа (уайлд кард, троен капитан, бенч бууст и фрий хит), всеки използван по два пъти през кампанията.

Erling Haaland's price for the 2026/27 season beats his own record for most-expensive player in #FPL history 💷👀 pic.twitter.com/Sh9EieAXks — Fantasy Premier League (@OfficialFPL) July 22, 2026

Популярната игра Фентъзи лига вече е активна и мениджърите могат да създават отборите си за сезон 2026/27, обявиха от Висшата лига на Англия.

Играта, която ежегодно събира над 10 милиона активни потребители от целия свят, запазва основните си характеристики и за новия сезон. Фентъзи мениджърите отново ще имат бюджет от 100 милиона лири, с който да направят отбор от 15 футболисти - 11 титуляри и четири резерви.

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Най-скъпият играч тази година ще бъде нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд. Норвежецът, който стана голмайстор на Висшата лига през миналия сезон, е оценен на 15,5 милиона лири, което го прави най-скъпия футболист в историята на Фентъзи лигата.

При халфовете класацията се оглавява от Бруно Фернандеш от Манчестър Юнайтед. Португалецът е оценен на 12 милиона лири. При защитниците най-скъп е Габриел Магаляеш от Арсенал. Той струва 8 милиона, което е с два милиона повече от сумата, от която стартира предходната кампания.

Общо 11 играчи са със сменени позиции на терена спрямо сезон 2025/26. Сред тях са Майл Люис-Скели от Арсенал, който от защитник е преквалифициран в халф, Патрик Доргу от Манчестър Юнайтед, който претърпява същата трансформация, както и Кийн Люис-Потър от Брентфорд, който също вече ще бъде броен за полузащитник.

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Омар Мармуш от Манчестър Сити става от халф нападател, докато едно от откритията на миналия сезон - Жуниор Крупи от Борнемут става от нападател халф, което ще му носи повече точки при отбелязването на гол.

Както и през миналия сезон, така и през новия мениджърите ще имат по четири чипа - уайлд кард, троен капитан, бенч бууст и фрий хит, които ще могат да използват по два пъти през сезона - по веднъж през първата и през втората половина от сезона.