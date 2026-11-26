С лед преговори, продължили две седмици, както и още два дни извън официалния график, климатичната конференция на ООН COP31 в Анталия приключи с провал. 196-те държави, които взеха участие във форума, не успяха да се споразумеят за заключителна декларация от срещата. Тя беше белязана и от отсъствието на САЩ, които бойкотираха събитието, след като президентът Доналд Тръмп изтегли страната от Парижкото споразумение за климата. Делегациите приеха отделни решения, но не намериха общ език по два важни въпроса. Колко бързо трябва светът да намали зависимостта си от въглищата, петрола и газа? И кой ще плати за защитата на хората, които вече усещат катастрофалните последици от глобалното затопляне?

What failure of COP31 reveals about a divided world https://t.co/Uy73Yk5SNT — BBC News (World) (@BBCWorld) November 23, 2026

Липса на консенсус

Преди три години в Дубай се състоя среща за климата, завършила с приемането на документ, който мнозина определиха за исторически. Участниците във форума постигнаха споразумение за преход към отказ от изкопаемите горива, като всяка държава запази свободата си да реши как да го направи. Днес, ситуацията е коренно различна. По време на конференцията в Анталия, дори препратките към Дубай се оказаха спорни. ЕС, Великобритания, Панама, Маршаловите острови, Вануату и още няколко държави отхвърлиха последния проект, подчертавайки, че приемането му би било отстъпление от вече договорените позиции. В същото време, Саудитска Арабия и Русия настояха изкопаемите горива да останат извън заключителната декларация. Според дипломати, цитирани от агенция „Ройтерс“, Рияд е поискал пактът да насърчи използването на технологии за улавяне и съхранение на въглероден диоксид. Те позволяват емисиите да се ограничат, дори когато една централа или завод продължава да използва изкопаеми горива. За големите износители това оставя повече възможности да продават петрол и газ. От гледна точка на ЕС и неговите партньори, обаче, подобен акцент би отслабил натиска за намаляване на потреблението им.

„Липсата на споразумение ясно показва кои държави искат да бъдат част от решението на проблема с климатичните промени и кои са част от него“, заяви за Vesti.bg проф. Робърт Маклемън, климатолог от университета „Уилфрид Лорие“ във Ватерло, Канада.

„Според мен, европейските и островните държави постъпиха правилно, като отказаха да подпишат споразумение, в което изобщо не се споменават изкопаемите горива. Споделям мнението на един коментатор, който сравни подписването на подобен документ с опит да се пребори рак на белия дроб, без да се вземе предвид какво е влиянието на тютюнопушенето“, допълва той. Една от причините за разногласията между участниците е темата за парите. На миналогодишната среща в бразилския град Белем беше взето решение средствата за адаптация към климатичните промени да бъдат утроени до 2035 г. Нерешен остана въпросът каква да бъде началната сума. В Анталия редица развиващи се държави поискаха конкретна цел от поне 120 млрд. долара годишно, но предложението им не беше одобрено, като разпалени спорове предизвика въпросът откъде да дойде финансирането.

На фона на всичко това, не е особено изненадващо, че изготвянето на текст, който да е приемлив за всички, се оказа непостижима цел. Според ЕК, над 130 страни подкрепят призива за намаляване на зависимостта от изкопаемите горива, но това не е достатъчно, за да се преодолеят възраженията на останалите. Дипломати посочват и друга причина за провала на форума в Анталия. САЩ отсъстваха, а координацията между Вашингтон и Пекин, която е помагала за постигането на компромиси на предишни срещи, този път липсваше.

„Това е стъпка назад в усилията за намаляване на емисиите на парникови газове, предвидени в Парижкото споразумение. Дано отстъплението е временно и диалогът да потръгне отново в най-скоро време. Сериозен проблем е позицията на Белия дом. Отсъствието на САЩ от масата за преговори позволява на други държави да отлагат мерките срещу климатичните промени. Можем само да се надяваме, че ситуацията ще се подобри след две години, когато ще бъде избран нов американски президент“, смята проф. Маклемън.

COP31 failure wasn’t only about fossil fuels https://t.co/1PEFxMqxqL | opinion — Financial Times (@FT) November 25, 2026

Между обещанията и действията

Провалът на срещата в Анталия е особено лоша новина за държавите, които разчитат на външна помощ, за да се справят с последиците от климатичните промени. По оценки на ООН, до 2035 г. развиващите се страни ще имат нужда от около 305 млрд. долара годишно за адаптация. През 2024 г. международното финансиране за постигането на тази цел беше в размер на около 30 млрд. долара. Дори утрояването на тази сума би покрило едва между 20 и 29% от нуждите на най-тежко засегнатите държави. Освен това, без ясно поставени цели е трудно да се проследи дали донорите изпълняват своите обещания. „През последното десетилетие богатите държави проявяват нежелание да финансират програми за адаптация, а още по-малко да се заемат с въпроса за загубите и щетите от климатичните промени. Това подсказва, че съгласието по финалните декларации не води до съществени действия. Ако гледаме само как протичат преговорите, изпускаме по-важното – какви практически мерки следват от приетите документи“, отбеляза за Vesti.bg проф. Саймън Далби, експерт по въпросите, свързани с климатичните промени и международните отношения.

Прогнозите на ООН са повод за сериозни притеснения. Ако не бъдат взети спешни мерки, светът върви към затопляне с около 2,8 градуса по Целзий през този век спрямо прединдустриалните нива. Дори ако държавите изпълнят последните си национални обещания, оценката е за покачване на температурите с 2,6 – 2,7 градуса. Това показва колко далеч са сегашните ангажименти от целите, формулирани в Парижкото споразумение. Експерти коментират, че от скоростта, с която намаляват емисиите, зависи колко високо ще се покачат температурите над прага от 1,5 градуса и колко дълго

ще останат над него. „Употребата на изкопаеми горива трябва постепенно да бъде прекратена. Колкото по-скоро стане това, толкова по-добре. Три десетилетия след влизането в сила на Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата, отказът да се приеме проект, който дори не посочва проблема, вероятно е разумно решение. Той може да насочи вниманието към неспособността на тези конференции да доведат до съществени действия с необходимата бързина. Отказът може да насочи вниманието и към друг проблем. Добивната индустрия и богатите на газ и петрол държави на практика са поели контрола върху преговорите, очевидно възнамерявайки да попречат на приемането на ефективни мерки за ограничаване на употребата на тези горива“, подчертава проф. Далби.

Междувременно, около 90 държави (сред които Германия, Великобритания, Австралия, Япония и Канада), както и над 180 компании и институции, подкрепиха в Анталия доброволната цел до 2035 г. делът на електроенергията в световното крайно енергийно потребление да достигне 35%. Идеята на плана, известен като „35 до 35“, е да се ускори прехода към чиста енергия чрез електрификация на транспорта, индустрията и отоплението. Ирландия и Тувалу пък ще организират през следващата година отделна среща за намаляване на зависимостта от изкопаемите горива. Подобни инициативи дават възможност на желаещите да действат заедно, но конкретните резултати зависят и от това кои големи производители и потребители ще се присъединят към тях. Така, на следващата среща на ООН за климата, която ще се проведе през ноември 2027 г. в Адис Абеба, основните въпроси се очертава да бъдат кой е готов да намали емисиите си по-бързо и колко от обещаните средства ще стигнат до най-уязвимите страни?

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