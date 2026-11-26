Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) ще бъдат намалени от 15 на 7.

Новите структури ще бъдат с центрове в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе, Благоевград и София.

Всяка от седемте инспекции ще отговаря за няколко области.

Промяната е част от административна реформа в Министерството на околната среда и водите.

От 1 януари 2027 г. контролната функция ще премине от контрола за водите към регионалните екоинспекции.

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Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) ще бъдат намалени от 15 на 7. Това съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова на пресконференция в ресорното министерство.

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Новите инспекции ще бъдат разпределени по следния начин:

РИОСВ – Бургас: ще обхваща областите Бургас, Стара Загора, Ямбол и Сливен.

РИОСВ – Варна: ще отговаря за областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище.

РИОСВ – Плевен: ще включва областите Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин.

РИОСВ – Пловдив: ще обхваща областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали.

РИОСВ – Русе: в териториалния ѝ обхват ще бъдат областите Русе, Разград, Силистра, Велико Търново и Габрово.

РИОСВ – Благоевград: ще отговаря за областите Благоевград, Перник и Кюстендил.

РИОСВ – София: ще обхваща София-град и Софийска област.

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Защо се променя структурата на екоинспекциите

Министър Росица Карамфилова-Благова обясни, че преструктурирането е част от реформата в Министерството на околната среда и водите. Основните цели са оптимизиране на администрацията и повишаване на ефективността на контролната дейност.

От 1 януари 2027 г. контролната функция ще премине от структурата, отговаряща за контрола на водите, към регионалните екоинспекции.