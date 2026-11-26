- Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) ще бъдат намалени от 15 на 7.
- Новите структури ще бъдат с центрове в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе, Благоевград и София.
- Всяка от седемте инспекции ще отговаря за няколко области.
- Промяната е част от административна реформа в Министерството на околната среда и водите.
- От 1 януари 2027 г. контролната функция ще премине от контрола за водите към регионалните екоинспекции.
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Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) ще бъдат намалени от 15 на 7. Това съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова на пресконференция в ресорното министерство.
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Новите инспекции ще бъдат разпределени по следния начин:
- РИОСВ – Бургас: ще обхваща областите Бургас, Стара Загора, Ямбол и Сливен.
- РИОСВ – Варна: ще отговаря за областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище.
- РИОСВ – Плевен: ще включва областите Плевен, Ловеч, Враца, Монтана и Видин.
- РИОСВ – Пловдив: ще обхваща областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково и Кърджали.
- РИОСВ – Русе: в териториалния ѝ обхват ще бъдат областите Русе, Разград, Силистра, Велико Търново и Габрово.
- РИОСВ – Благоевград: ще отговаря за областите Благоевград, Перник и Кюстендил.
- РИОСВ – София: ще обхваща София-град и Софийска област.
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Защо се променя структурата на екоинспекциите
Министър Росица Карамфилова-Благова обясни, че преструктурирането е част от реформата в Министерството на околната среда и водите. Основните цели са оптимизиране на администрацията и повишаване на ефективността на контролната дейност.
От 1 януари 2027 г. контролната функция ще премине от структурата, отговаряща за контрола на водите, към регионалните екоинспекции.