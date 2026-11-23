О бщинската избирателна комисия прекрати правомощията на кмета на Варна Благомир Коцев заради казус с отпуските му по време на ареста му през миналата година.

Решението е взето на заседание тази вечер, съобщи председателят на комисията Велин Жеков. От 26 членове на ОИК, 20 гласуваха за отстраняването на Коцев.

Сигналите до ОИК са свързани с отсъствието на Коцев от работното му място, след като на 8 юли 2025 г. беше задържан и остана в ареста в София близо пет месеца.

Отпускът на Благомир Коцев изтече докато е в ареста

Според подателите на сигналите има съмнения за неправомерно ползване на отпуск през този период. През ноември Комисията поиска от общинската администрация документи, за да изясни колко отпуск е използвал кметът и на какво основание. Днес ОИК прие, че той е отсъствал от работа неоснователно.

„Мафията отвръща на удара“, обявиха от „Продължаваме промяната“ във Фейсбук след решението на ОИК-Варна.

„След като кметът на Варна Благомир Коцев засегна бизнес интереси, сложи край на незаконните сделки с общинско имущество и спря незаконния град в Баба Алино, тази вечер дойде ответният удар на задкулисието: ОИК-Варна отне мандата на избрания от варненци кмет.

Формалният повод са отпуски от времето, в което Коцев беше задържан близо 5 месеца в ареста. Сега същото обстоятелство – принудителното му отсъствие от работното място заради задържането – се превръща в инструмент за отстраняването му от кметския пост,“ посочиха от „Продължаваме промяната“.

„Така се създава абсурден и опасен прецедент: първо държавната репресия отнема свободата на един избран кмет, а след това последиците от това задържане се използват като основание да му бъде отнет и мандатът. Срещу него се обединиха политически и икономически кръгове, които виждат в промяната заплаха за установените си позиции. Именно затова опитите за отстраняването му не могат да бъдат разглеждани изолирано от цялостната битка за бъдещето на Варна“, смятат от „Продължаваме промяната“.

„Мафията във Варна се обедини срещу човека, който реши да ѝ се опълчи. Това не е правосъдие, а отмъщение. Мафията отвръща на удара. Но пак не са познали. Решението ще бъде обжалвано и плановете на Дънката, ТИМ и статуквото във Варна да си изберат служебно кмет през общинския съвет ще бъдат пресечени. Благомир Коцев не е проблемът на Варна. Проблемът е моделът, срещу който той се изправи!“, гласи позицията на „Продължаваме промяната“.

С позиция по казуса излязоха и от ГЕРБ.

Лидерът на партията Бойко Борисов поиска оставките на представителите на ГЕРБ в ОИК - Варна и се разграничи от гласуването им във връзка с мандата на кмета на Варна Благомир Коцев.

Борисов е категоричен, че партията не иска служебна победа в морския град.

На свое заседание на 22.11.2025 г. Изпълнителната комисия на ГЕРБ след консултации с лидера Бойко Борисов, взе решение единодушно да препоръча и помоли членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ, да гласуват „против“ отстраняването на кмета на Варна.

„С това дадохме и даваме ясен знак, че ГЕРБ никога не се цели в служебни победи, не искаме ГЕРБ и името на партията и на нашия лидер да бъде включвано в някакъв вид политически уйдурми, които имат за цел да променят мажоритарния избор на хората. Същата препоръка получиха и днес членовете на ОИК във Варна, които са излъчени от квотата на ГЕРБ - да гласуват „против“ отстраняването на кмета на Варна“, подчертаха от партията.

Във Фейсбук на решението на ОИК-Варна реагираха и от „Да, България“.

„Нов опит за заличаване на избора на хората! ОИК - Варна отстрани демократично избрания кмет на града Благомир Коцев. Мотивът им е използван отпуск в периода, в който той бе държан незаконно в софийския арест. Докато е бил в ареста, Благомир Коцев е ползвал платен отпуск, но дните не са му стигнали, за да покрие целия период. Вече има съдебно произнасяне за незаконността на полицейското му задържане. Прокуратурата е връщана от съда на поправителен за работата си по обвиненията срещу Коцев. Ако държавата те е задържала незаконно, прокуратурата се използва за политическа бухалка, а не си върши работата, и заради това не си могъл да ходиш на работа, може ли след това същата държава да те отстрани от поста ти, за който си избран с гласовете на десетки хиляди граждани, точно защото си отсъствал? Това е същината на казуса, по който предстои да се произнесе съдът при обжалване“, заявиха от „Да, България“.

Припомняме, че арестът на Коцев беше обявен като част от мащабно разследване за корупция и участие в организирана престъпна група. Той беше обвинен заедно с двама общински съветници, бизнесмен и бившата ръководителка на кметската му канцелария. Причината да бъде прехвърлен в София беше предполагаемото участие на необявено и досега лице с имунитет.

Кметът отрече обвиненията, а от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“ определиха разследването като политическа атака.

Коцев беше освободен от ареста в края на ноември 2025 г. срещу парична гаранция от 200 000 лева. Процесът беше прехвърлен за разглеждане във Варна с решение на Върховния касационен съд от 19 ноември същата година. Делото срещу кмета и останалите четирима обвиняеми беше върнато на прокуратурата през юни 2026 г. заради съществени пропуски в обвинителния акт. През август Апелативният съд във Варна потвърди това решение, като посочи, че обвинението не е описало достатъчно конкретно фактите и действията на всеки от подсъдимите.

Благомир Коцев ще изпълнява функциите си на кмет на Варна от ареста

Междувременно срещу Коцев има и отделно дело за опит съзнателно да сключи неизгодна сделка в качеството си на областен управител на Варна. Обвинението е свързано с договор за правни услуги на стойност 23 256 лева, сключен през 2022 г. Според прокуратурата в администрацията е имало достатъчно юристи и възлагането на услугите на външна адвокатска кантора не е било необходимо. Разпоредителното заседание по това дело е насрочено за 11 декември 2026 г.