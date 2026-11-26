- Корабът „Мед Емре“ е потънал на около 25 морски мили от испанския остров Ибиса.
- На борда е имало около 7000 тона дизелово гориво.
- Един моряк е починал в болница, а шестима са с леки наранявания.
- Всичките 17 членове на екипажа са спасени.
- Испанските власти оценяват риска от замърсяване на морската среда.
Товарен кораб, превозващ около 7000 тона дизелово гориво, потъна край испанския средиземноморски остров Ибиса. Един член на екипажа е загинал, а шестима са получили леки наранявания, съобщиха испанските служби за спешна помощ, цитирани от международните агенции.
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🔴 ÚLTIMA HORA | Muere un tripulante tras el hundimiento de un buque con 7.000 toneladas de gasóleo al norte de Ibiza https://t.co/7jR9HhsyxQ https://t.co/ADSheRoK18— Cadena SER (@La_SER) November 26, 2026
Инцидентът е станал в ранните часове на четвъртък, на около 25 морски мили (46 км) от Ибиса. Потъналият плавателен съд е „Мед Емре“ (Med Emre), плаващ под малтийски флаг. Корабът е пътувал от Алхесирас към Барселона, съобщи испанската информационна агенция ЕФЕ.
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Според информация на властите плавателният съд е бил предназначен за превоз на химически продукти и е транспортирал приблизително 7000 метрични тона дизелово гориво, или около 1,2 милиона литра.
На борда е имало 17 души. Всички са били спасени, но един от моряците е починал, след като е бил откаран в болницата „Кан Мисес“ на Ибиса. Шестима от останалите членове на екипажа са получили леки наранявания, като основният здравословен проблем при тях е била хипотермията.
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В спасителната операция са участвали три хеликоптера на испанската морска спасителна служба, както и няколко спасителни и търговски кораба, намирали се в района. Петима от моряците са били откарани във Валенсия, а други петима са останали на борда на спасителен плавателен съд в добро състояние.
- Оценява се рискът от замърсяване
След потъването испанските власти задействаха Националния план за действие при морско замърсяване на второ ниво. Активиран е и регионалният план за гражданска защита на Балеарските острови.
На мястото на инцидента е изпратен специализираният кораб „Клара Кампоамор“ (Clara Campoamor), предназначен за реакция при разливи на замърсяващи вещества. Предвижда се районът да бъде наблюдаван и от въздуха, за да се установи дали има изтичане на гориво и какви могат да бъдат последствията за околната среда.