Корабът „Мед Емре“ е потънал на около 25 морски мили от испанския остров Ибиса.

На борда е имало около 7000 тона дизелово гориво.

Един моряк е починал в болница, а шестима са с леки наранявания.

Всичките 17 членове на екипажа са спасени.

Испанските власти оценяват риска от замърсяване на морската среда.

Товарен кораб, превозващ около 7000 тона дизелово гориво, потъна край испанския средиземноморски остров Ибиса. Един член на екипажа е загинал, а шестима са получили леки наранявания, съобщиха испанските служби за спешна помощ, цитирани от международните агенции.

Български моряци и сеизмолози бяха евакуирани от горящ кораб в Мексиканския залив

🔴 ÚLTIMA HORA | Muere un tripulante tras el hundimiento de un buque con 7.000 toneladas de gasóleo al norte de Ibiza https://t.co/7jR9HhsyxQ https://t.co/ADSheRoK18 — Cadena SER (@La_SER) November 26, 2026

Инцидентът е станал в ранните часове на четвъртък, на около 25 морски мили (46 км) от Ибиса. Потъналият плавателен съд е „Мед Емре“ (Med Emre), плаващ под малтийски флаг. Корабът е пътувал от Алхесирас към Барселона, съобщи испанската информационна агенция ЕФЕ.

Танкер край Варна поиска спешна медицинска евакуация, главният механик почина

Според информация на властите плавателният съд е бил предназначен за превоз на химически продукти и е транспортирал приблизително 7000 метрични тона дизелово гориво, или около 1,2 милиона литра.

На борда е имало 17 души. Всички са били спасени, но един от моряците е починал, след като е бил откаран в болницата „Кан Мисес“ на Ибиса. Шестима от останалите членове на екипажа са получили леки наранявания, като основният здравословен проблем при тях е била хипотермията.

Товарен кораб потъна след сблъсък в Мраморно море, 10 души са в неизвестност

В спасителната операция са участвали три хеликоптера на испанската морска спасителна служба, както и няколко спасителни и търговски кораба, намирали се в района. Петима от моряците са били откарани във Валенсия, а други петима са останали на борда на спасителен плавателен съд в добро състояние.

Оценява се рискът от замърсяване

След потъването испанските власти задействаха Националния план за действие при морско замърсяване на второ ниво. Активиран е и регионалният план за гражданска защита на Балеарските острови.

На мястото на инцидента е изпратен специализираният кораб „Клара Кампоамор“ (Clara Campoamor), предназначен за реакция при разливи на замърсяващи вещества. Предвижда се районът да бъде наблюдаван и от въздуха, за да се установи дали има изтичане на гориво и какви могат да бъдат последствията за околната среда.