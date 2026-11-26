В секи, който очаква скорошно шумно анонсиране на Windows 12, може да се наложи да почака. Според информация от Axios и MakeUseOf, Microsoft няма конкретен график за пускането на номериран наследник на Windows 11. Вместо това компанията се фокусира върху подобряване на надеждността, укрепване на основите на системата и доказване на реалната полза от функциите с изкуствен интелект, в операционната система, която вече се използва от над един милиард души - Windows 11.

В интервю за Axios ръководителят на отдела за Windows Паван Давулури даде да се разбере, че Microsoft осъзнава необходимостта да си спечели „разрешението“ на потребителите и бизнеса, преди да предложи поредната мащабна промяна на платформата. През изминалата година Windows 11 беше обект на критики заради актуализации с грешки, прекомерно потребление на памет и агресивно внедряване на изкуствен интелект, което често изглеждаше по-скоро като изкуствено „пришито“ допълнение, отколкото като нещо наистина полезно.

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Давулури заяви, че Microsoft ще изчака с пускането на следваща мащабна версия на Windows, докато не успее да предложи „радикално различно“ потребителско изживяване. Анализатори в бранша са на мнение, че прибързаното представяне на нова версия в момента би довело до обратен ефект. Много корпоративни клиенти едва наскоро приключиха прехода от Windows 10 (чиято поддръжка приключи през октомври 2025 г.), поради което поредна мащабна промяна на операционната система би се превърнала в нежелан товар за ИТ отделите.

Изглежда, че компанията осъзнава, че добавянето на повече възможности няма да реши тези проблеми. Всъщност, внедряването на все по-сложни функции в операционна система, която потребителите вече възприемат като претрупана, може дори да влоши ситуацията. Microsoft трябва да докаже, че Windows може да осигури стабилна и бърза работа, преди да убеждава хората, че се нуждаят от алтернатива. Това не означава, че компанията се отказва от амбициите си за изкуствен интелект.

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Давулури вярва, че по-способните модели, потенциално съдържащи между 10 и 20 милиарда параметъра, в крайна сметка ще позволят на компютрите да се справят с все по-сложни задачи локално, без постоянно да разчитат на облачни услуги. Разработчиците, създателите и работещите със знания са сред групите, от които се очаква да се възползват най-много.

Има обаче практически пречки. Изпълнението на сложни модели с изкуствен интелект директно на компютър изисква значителна памет и процесорна мощност. Нарастващият недостиг на RAM памет в индустрията и покачващите се цени на компонентите затрудняват внедряването на тези възможности в достъпни масови компютри.

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Microsoft и нейните хардуерни партньори може също да са надценили значението на специализираните невронни процесори, като много обещаващи приложения разчитат в по-голяма степен на конвенционални процесори, графични процесори и системна памет. Засега компанията се концентрира върху подобряването на съществуващите Windows преживявания, включително подобряване на отзивчивостта на File Explorer, намаляване на прекъсванията от актуализации и предоставяне на по-голям контрол върху интерфейса на потребителите.

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За потребителите това може да се окаже добра новина. След години на все по-амбициозни обещания, може би най-полезното подобрение, което Microsoft може да предложи, е операционна система, която просто работи надеждно.