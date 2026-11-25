Ф едералният канцлер на Германия Фридрих Мерц заяви, че целите на Русия излизат далеч извън границите на Украйна, и подчерта решимостта на европейските държави да се противопоставят на руската агресия, предава "Фокус".

Той говори в сряда по време на изказване в Бундестага в рамките на дебатите относно федералния бюджет за 2027 г., съобщава "Укринформ".

"Русия знае точно какво иска, а Русия иска нещо повече от Украйна. И този, който не разбира това, не разбира този свят“, заявява Мерц под аплодисментите на депутатите.

Европа "не е във война, но вече не е в мир" с Русия

Канцлерът обърна внимание на действията на Русия, които свидетелстват за изостряне на ситуацията със сигурността не само в Украйна, но и в различни региони на Европа.

"Русия ескалира напрежението в Балтийския регион, Русия ескалира напрежението в Полша, Русия ескалира напрежението в Черно море, Русия ескалира напрежението в космоса и Русия ескалира напрежението в много голям мащаб и при нас, тук, в страната, дори като допуска човешки жертви“, подчертава той.

Мерц: Не виждам смисъл от по-нататъшни преговори с Русия за Украйна

Председателят на правителството на Германия подчертава, че Европа трябва да реагира решително на това.

"Такава е ситуацията и затова ние, европейците, трябва да покажем на Русия границите - и в двата смисъла на думата. И ние ще го направим“, заявява Мерц.

Както преди това писа украинската медия, Германия и САЩ са заинтересовани от възможно най-бързото започване на преговори за прекратяване на руската война срещу Украйна, но Берлин засега не вижда ясна готовност от страна на Москва за преговорен процес.