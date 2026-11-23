С истемата за ранно предупреждение BG-ALERT беше задействана за област Сливен заради силен вятър с пориви, достигащи над 100 км/ч.
Областният управител призова жителите да бъдат внимателни при придвижване, особено в близост до дървета и сгради, заради опасност от падащи клони и предмети.
Вятърът обърна ремарке на Подбалканския път
Шофьорите трябва да се движат с намалена скорост и повишено внимание.
НИМХ вече обяви оранжев код за областта, прогнозирайки пориви на вятъра до 115 км/ч.
Студен фронт връхлита страната: Оранжев и жълт код за силен вятър, идват сняг и минусови температури
Силният вятър вече причини щети в региона. В района на Гурково се преобърна ремарке на товарен автомобил на Подбалканския път, а в Ямбол поривите откъснаха скеле за саниране от жилищен блок.