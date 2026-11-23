АПИ предупреждава: Сериозно застудяване и риск от заледявания в цялата страна

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„Топлофикация“ обяви кога ще пусне топлата вода в засегнатите части на София

С истемата за ранно предупреждение BG-ALERT беше задействана за област Сливен заради силен вятър с пориви, достигащи над 100 км/ч.

Областният управител призова жителите да бъдат внимателни при придвижване, особено в близост до дървета и сгради, заради опасност от падащи клони и предмети.

Вятърът обърна ремарке на Подбалканския път

Шофьорите трябва да се движат с намалена скорост и повишено внимание.

НИМХ вече обяви оранжев код за областта, прогнозирайки пориви на вятъра до 115 км/ч.

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Силният вятър вече причини щети в региона. В района на Гурково се преобърна ремарке на товарен автомобил на Подбалканския път, а в Ямбол поривите откъснаха скеле за саниране от жилищен блок.