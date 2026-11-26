След като падна под 90 долара за барел в сряда сутринта, петролът сорт Брент обърна посоката и приключи сесията с ръст от 3,5%. Поскъпването продължава и в четвъртък. Към 8:40 ч. българско време фючърсите на Брент се повишават с 0,1% до 94,71 долара за барел, съобщава Reuters.

Американският лек суров петрол WTI поскъпва с 0,4% до 83,99 долара за барел, след като в сряда завърши с ръст от 2%. Заради Деня на благодарността в САЩ днес няма да бъде определена официална разчетна цена за фючърсите на американския сорт.

Йеменските хуси заявиха, че са атакували „Рас Танура“, най-голямата рафинерия в Саудитска Арабия. Тя е част от комплекс с голям терминал за износ на суров петрол. Водената от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че е прехванала четири дрона в района, без да потвърди удар по самата рафинерия. Сателитни изображения показват гъст дим над съоръжението.

Петролът отново поскъпва

В Ормузкия проток корабоплаването отново е затруднено, след като петролните доставки през него се бяха доближили до равнищата отпреди войната. Военноморските сили на иранската Революционна гвардия съобщиха, че два танкера са попаднали на морски мини в сряда.

„Разширяването на конфликта в Близкия изток заплашва да спре възстановяването на петролните доставки от последните седмици“, коментира Даниъл Хайнс, анализатор в ANZ.

На 29 ноември предстои среща на министрите от ОПЕК+, на която ще обсъдят политиката за добив през 2027 г. Действащите общи нива на добив са потвърдени до края на 2026 г. Оценките за производствения капацитет на страните ще послужат за определяне на референтните нива за следващата година.

Петролът поскъпва за четвърти пореден месец

Междувременно търговските запаси от суров петрол в САЩ са се увеличили с 1,1 млн. барела до 418,9 млн. барела през седмицата до 20 ноември, по данни на американската Агенция за енергийна информация. Анализаторите очакваха увеличение с 1,5 млн. барела.