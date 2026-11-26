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П родължителният сън може да бъде предупредителен сигнал за хора със сърдечни заболявания. Учените са установили, че онези от тях, които спят девет или повече часа в денонощието, са изложени на значително по-висок риск от преждевременна смърт, съобщава Рамблер.

Според изследователи от Университета на Джорджия (САЩ), чиито резултати са публикувани в списание PLOS One, хората със сърдечно-съдови проблеми и нощен сън от девет и повече часа по-често умират преждевременно.

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Екипът е анализирал данни от здравно проучване сред близо 95 000 души в САЩ, като за подробния разбор са подбрани 3287 възрастни със сърдечни заболявания. Участниците са били разделени в три групи според продължителността на съня им: шест часа или по-малко, от седем до осем часа и девет или повече часа на нощ.

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След това учените са проследили колко от участниците са починали през следващите 15 години и какви са причините за смъртта. За този период е починала почти половината от изследваната група - около 17% от сърдечно-съдови заболявания, а останалите – по други причини.

Какви са данните за риска

При анализа са отчетени възрастта, тютюнопушенето, употребата на алкохол и съпътстващи заболявания. Оказало се, че при хората със сърдечни проблеми, които спят девет или повече часа, рискът от смърт по всякакви причини е с 51% по-висок, отколкото при спящите между седем и осем часа. Рискът от летален изход конкретно от сърдечно-съдови заболявания пък е бил с 53% по-висок.

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За сметка на това учените не са установили статистически значимо повишаване на риска при участниците, които са спали шест часа или по-малко. Най-благоприятни показатели са отчетени при групата със седем до осем часа сън.

Защо дългият сън може да е тревожен знак?

Според изследователите проблемът вероятно не се крие в самия сън. Нуждата от по-дълго пребиваване в леглото понякога е свързана със съществуващи здравословни проблеми - например влошена сърдечна функция, други заболявания или нарушения на съня. Затова внезапно удължаване на съня при сърдечноболни може да бъде повод за лекарски преглед.

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Авторите на проучването обаче изрично подчертават, че то не доказва пряка причинно-следствена връзка между дългия сън и смъртта. Сред ограниченията на изследването е и фактът, че участниците сами са посочвали продължителността на съня си и то само веднъж - в началото на наблюдението, а навиците им за 15 години може да са се променили.

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Специалистите отбелязват, че резултатите не означават, че хората със сърдечни заболявания трябва умишлено да съкращават съня си. Ако обаче нуждата от сън се увеличи осезаемо, е добре промяната да се обсъди с лекар.