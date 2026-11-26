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България настоява за запазване на средствата за кохезионната политика и за целенасочено финансиране на Черноморския регион.

Страната ни се противопоставя на нови източници на приходи в бюджета на ЕС, свързани с търговията с емисии и акцизите върху тютюневите изделия.

Румен Радев очаква трудно постигане на съгласие за следващата многогодишна финансова рамка.

Премиерът определи евентуалната глоба за България заради прекомерния дефицит като символична финансово, но с негативен репутационен ефект.

Окончателното решение за санкцията се очаква в средата на декември.

Запазване на средствата за сближаване на европейските региони, целенасочена финансова подкрепа за Черноморския регион и отказ от нови източници на приходи в европейския бюджет, които биха ощетили България. Това са трите основни приоритета на страната ни в преговорите за следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.

Това заяви министър-председателят Румен Радев пред журналисти в Брюксел преди началото на извънредното заседание на Европейския съвет, цитиран от NOVA.

Извънредно заседание в Брюксел: Лидерите на ЕС обсъждат бюджета до 2034 г. и помощта за Украйна

Премиерът съобщи, че вече е разговарял с председателя на Европейския съвет Антонио Коща. България по принцип подкрепя посоката на предложените от него промени в първоначалния проект на Европейската комисия за дългосрочния бюджет, но според Радев предстои още много работа по спорните въпроси.

Трите основни искания на България

На първо място страната ни настоява да бъдат защитени средствата по кохезионната политика, чрез която се подпомага икономическото развитие на по-слабо развитите европейски региони и се преодоляват различията между държавите членки.

„На първо място не трябва да отстъпваме от кохезията“, категоричен беше премиерът.

Друг ключов приоритет за София е в бъдещия европейски бюджет да бъде предвидена конкретна финансова подкрепа за Черноморския регион. Радев аргументира позицията на България с нарастващите рискове за сигурността в Черно море, включително атаките срещу търговски кораби и допълнителните ангажименти, които поемат България и Румъния.

„Ние държим да има ясна финансова подкрепа за Черноморския регион, а не просто да бъде споменаван“, подчерта министър-председателят.

По думите му разходите, които двете държави поемат във връзка със сигурността в Черно море, са съществени и трябва да бъдат отчетени при разпределянето на европейските средства.

Третото искане на България е да отпадне предложението за формиране на собствени приходи в бюджета на ЕС, обвързани с Европейската система за търговия с емисии и акцизите върху тютюневите изделия. Според Радев подобен механизъм би ощетил страната ни непропорционално.

Премиерът изрази съмнение, че европейските лидери ще успеят да преодолеят различията си още в първия ден от извънредното заседание.

„Едва ли днес ще постигнем разбирателство. Наистина има доста противоречия, които трябва да изгладим“, заяви той.

Радев обаче разчита на политическата воля и отговорността на държавите членки за намирането на компромис. Българската позиция е, че споразумение за следващия седемгодишен бюджет на Общността трябва да бъде постигнато до края на 2026 г., така че новата финансова рамка да започне да се прилага своевременно от 2028 г.

За евентуалната глоба за България: Символична финансово, но с репутационни последици

Румен Радев коментира и предложението на Европейската комисия за налагане на санкция на България заради прекомерния бюджетен дефицит. Според министър-председателя причините страната ни да се окаже първата, за която се предлага подобна глоба по новите европейски правила, са процедурни, а не политически.

Той обясни, че България е попаднала в обхвата на променените правила за санкциониране заради нестандартния график за приемане на държавния бюджет през настоящата година. Той е обусловен от парламентарните избори през април и сформирането на новото правителство през май.

По думите му при предишния механизъм предвидените глоби са били над десет пъти по-високи, но въпреки наличието на редица държави с прекомерен дефицит до реалното им налагане не се е стигало. Сега таванът на санкцията е значително по-нисък, а България е първата държава, за която се предлага глоба по новите правила.

Според премиера евентуалната санкция е символична от финансова гледна точка, но има репутационни последици за страната ни. Радев обвини опозицията, че използва ситуацията за политически цели, въпреки че според него именно действията на предишните управляващи са довели до натрупването на бюджетния дефицит.

„Този свръхдефицит не идва изведнъж през месец май. Той е трупан предишни години“, заяви министър-председателят.

България трябва да бъде поощрена за намаляването на дефицита

Радев направи разграничение между оценката за финансовото състояние на страната през 2026 г. и мерките, заложени в проектобюджета за 2027 г.

По думите му Европейската комисия дава положителна и насърчителна оценка на предприетите от правителството мерки за следващата година, които предвиждат съществено ограничаване на бюджетния дефицит.

Министър-председателят определи като несправедливо евентуалното санкциониране на България на фона на усилията ѝ за подобряване на публичните финанси и наличието на други европейски държави, които също са в процедура при прекомерен дефицит, но не успяват да го намалят.

Според Радев България отчита най-голям темп на планирано свиване на дефицита между 2026 и 2027 г. и именно тези усилия би трябвало да бъдат насърчавани от европейските институции.

Припомняме, че Европейската комисия предложи преминаване към по-строг етап от процедурата при прекомерен дефицит за България. Той предвижда възможност за глоба до 25 млн. евро и предприемане на стъпки за замразяване на европейски плащания. Окончателното решение на Съвета на ЕС се очаква в средата на декември.

За какво преговарят европейските лидери в Брюксел?

Държавните и правителствените ръководители на 27-те страни членки на ЕС се събират на извънредно двудневно заседание на 26 и 27 ноември. Основните теми са дългосрочният бюджет на Общността за периода 2028-2034 г. и осигуряването на допълнително финансиране за Украйна през 2027 г.

Едно от основните предизвикателства пред европейските лидери е намирането на баланс между финансирането на традиционните политики за регионално развитие и земеделие и необходимостта от повече инвестиции в отбраната, сигурността и конкурентоспособността.

Германия настоява за намаляване на националната си вноска в общия бюджет, докато Франция се противопоставя на съкращаването на земеделските субсидии.

Лидерите ще обсъдят и предложението на Европейската комисия за нов заем за Украйна в размер на 45 млрд. евро през 2027 г. Предвижда се държавите членки да могат да избират дали да участват във финансирането на украинската отбрана, или в покриването на невоенните разходи на страната.

В рамките на посещението си в Брюксел Румен Радев ще участва и в срещата на върха на страните от еврозоната, както и в неформалната среща на държавите от групата „Приятели на кохезията“.