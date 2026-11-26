- Мощни експлозии са били чути през нощта в столицата на Саудитска Арабия.
- Преди това властите са издали предупреждение за въздушна заплаха.
- Тревогата е била отменена малко по-късно.
- Няма официални данни за пострадали или материални щети.
- По-рано коалицията, ръководена от Рияд, съобщи за прехванат дрон близо до Джеда.
Нова ескалация: Въздушна тревога в Рияд, чуха се експлозии
Мощни експлозии бяха чути през нощта в столицата на Саудитска Арабия Рияд, предадоха "Франс прес" и "Ройтерс".
Взривовете са отекнали около полунощ местно време (23:00 ч. българско време), след като местните власти са издали предупреждение за „въздушна заплаха“, съобщи "Франс прес".
Мощна експлозия в саудитската столица Рияд
Според информация на "Ройтерс" тревогата е била отменена малко по-късно. Към момента няма официално съобщение за причината за експлозиите, нито данни за пострадали хора или материални щети.
Жители на северните и източните части на Рияд потвърдиха, че са чули взривовете. Един от тях разказал пред "Франс прес", че прозорците на дома му „са се разтресли силно“.
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Инцидентът се случва на фона на напрежението и военните действия между Саудитска Арабия и йеменските бунтовници хути, отбелязва "Ройтерс".
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По-рано оглавяваната от Саудитска Арабия коалиция съобщи, че е прехванала и унищожила дрон близо до саудитския пристанищен град Джеда на Червено море. По информация на "Ройтерс" отломките от безпилотния апарат не са причинили наранявания на мирни жители.