Според Марков евентуалната санкция е заради недостатъчни мерки за ограничаване на разходите през 2026 г.

Депутатът посочи, че кабинетът залага ръст на нетните разходи от 2,5% през 2027 г. и предвижда съкращаване на над 5000 щатни бройки в администрацията.

По думите му еднократният данък върху свръхпечалбата не дава основание на банките да вдигат таксите и комисионите си.

България няма да стигне до спиране на европейски средства заради процедурата по свръхдефицит, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Здравко Марков в „Здравей, България“ по NOVA. Според него евентуалната санкция е свързана с недостатъчните мерки за ограничаване на разходите в Бюджет 2026. Той посочи, че бюджетът е приет в средата на годината при вече натрупан дефицит. Марков се позова на данни на Евростат за дефицит от 7,4% до март и заяви, че кабинетът е успял да го свие до 5,7%.

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„Правителството е поело по траекторията за консолидиране на публичните финанси, заздравяване на фиска. В същото време за 2027-а успяваме да балансираме – да увеличим социалните разходи и да дадем нови възможности на бизнеса. Това, което правим, е спиране на „течовете“, реформа в публичната администрация, съкращаваме над 5000 щатни бройки“, каза депутатът.

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Марков очаква при приемането на новия бюджет Европейската комисия да вземе предвид по-бавния ръст на нетните разходи. Той посочи, че кабинетът залага увеличение от 2,5%, и цитира препоръчителна граница от 3,5%. Като друг аргумент депутатът даде дела на бюджетните разходи, който по думите му ще спадне от 43,5% от БВП през 2026 г. до 39,6% през 2027 г.

„Това говори, че гледаме консервативно на нещата и се опитваме да вкараме публичните финанси обратно в релсите“, каза Марков.

В официалната оценка на ЕК за Бюджет 2027 препоръчителният максимум за годишния ръст на нетните разходи е 3,4%, а прогнозата е 2,5%. Комисията посочва, че мерките за 2027 г. биха компенсирали част от отклонението през 2026 г.

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Марков очаква данъкът върху свръхпечалбата да остане

Депутатът заяви, че данъкът върху свръхпечалбата ще остане в предложенията въпреки предупреждението на Европейската централна банка. Той го определи като еднократна мярка за осигуряване на приходи в бюджета. По думите му Нидерландия, Италия и Белгия също са въвеждали подобни данъци и са получавали сходни препоръки от ЕЦБ.

Според Марков банките нямат основание да повишават таксите и комисионите си. Той заяви, че около 40% от печалбата им се формира именно от такси и комисиони. В становището си ЕЦБ посочва, че в зависимост от конкуренцията и състоянието на отделните банки част от данъчната тежест може да бъде прехвърлена към клиентите чрез по-високи лихви или такси по кредитите.

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Марков защити и промените в данъчните закони. Според него с тях се правят корекции, отлагани с години. Като пример той посочи данъчните оценки, които по думите му не са променяни от 20 години.

На какъв етап е процедурата за свръхдефицит

ЕК препоръча на Съвета на ЕС да установи, че България не е предприела достатъчно мерки през 2026 г. Ако Съветът приеме такова решение, Комисията ще препоръча налагане на глоба. Евентуалната санкция може да достигне 25 млн. евро. Според позицията на Министерството на финансите петото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост няма да бъде засегнато. България ще представи аргументите си пред финансовите министри на ЕС на 11 декември, съобщи вицепремиерът Александър Пулев.