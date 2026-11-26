- Самолетът с футболистите на Бешикташ не успял да кацне в Батуми заради лошото време и бил ударен от мълния.
- Машината кацнала принудително в турския град Ризе, откъдето отборът продължил с автобус; пресконференцията на треньора била отменена.
- Мачът срещу Апоел Беер Шева от Лига Европа е насрочен за 20:45 ч. българско време в Батуми.
Самолетът на „Бешикташ“ не успя да кацне в Батуми заради лошо време
Beşiktaş'ın uçağına şimşek çaktı. Uçakta çok şiddetli sarsıntılar yaşandı. Yetkililer 'Hayatımız boyunca yaşadığımız en kötü uçuş' diyor. (Mustafa Korkusuz) https://t.co/x1yXbJwL5W— Haber Kartalı (@HaberKartali) November 25, 2026
Турският „Бешикташ“ се сблъска с проблеми по време на полета си до Батуми, където трябва да изиграе мача от Лига Европа срещу израелския Апоел Беер Шева.
Заради неблагоприятните метеорологични условия самолетът с футболистите на борда не успял да кацне на летището в грузинския град. Според информация на TRT Spor по време на полета машината е била ударена и от мълния.
Самолетът извършил принудително кацане в турския град Ризе, откъдето играчите продължиха пътуването си до Батуми с автобус. Заради инцидента предвидената пресконференция на старши треньора на Бешикташ Винченцо Италиано беше отменена.
Двубоят от петия кръг на основната фаза на Лига Европа е насрочен за днес. "Бешикташ" е символичен домакин, но от съображения за сигурност срещата беше преместена от Истанбул в Батуми. Началният час е 20:45 българско време.
Ситуацията, при която мълния удря самолет, може да бъде изключително опасна. Причината - зарядът може да повлияе или напълно да спре работата на приборите на самолета и навигационните системи на самолета. Макар да е опасно, това е преодолима ситуация, тъй като пилотите са тренирани да управляват ръчно машината.
Мълния удари футболист по време на мач, състоянието му е тежко
Beşiktaş Kafilesini Taşıyan Uçak Rize’ye Divert Etti | Beşiktaş Kafilesi Batum’a Kara Yoluyla Ulaşacak UEFA Avrupa Ligi’nin beşinci haftasında Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşacak temsilcimiz Beşiktaş, İsrail takımlarının Türkiye’de maç yapamaması nedeniyle İstanbul’da oynanması gereken iç saha karşılaşması için Gürcistan’ın Batum kentine gitmek üzere yola çıktı. Kafileyi taşıyan Türk Hava Yolları’nın #TK3712 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçağı, Batum’daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Rize-Artvin Havalimanı’na divert etti. Beşiktaş kafilesi, Batum’a kara yoluyla devam ediyor. Flightradar24 verilerine göre uçak, anlık olarak dünyanın en çok izlenen uçağı oldu. ➡️ METAR verilerine göre Batum’da gök gürültülü sağanak yağış ve 2.100 feet seviyesinde kümülonimbus (CB) bulutları bulunuyordu.— HavaSosyalMedya (@HavaSosyalMedya) November 25, 2026
- Как да се предпазим от мълния?
Мълнията е едно от най-опасните природни явления. Тя се появява по време на гръмотевични бури и представлява силен електрически разряд между облаците или между облак и земята. Мълниите са много опасни, защото могат да причинят пожари, материални щети и дори да застрашат човешкия живот. Затова е важно да знаем как да се предпазваме от тях.
Когато чуем гръмотевици или видим светкавици, трябва веднага да потърсим безопасно място. Най-добре е да се скрием в здрава сграда или в затворен автомобил. Не трябва да стоим под високи дървета, защото те често привличат мълниите. Също така трябва да избягваме открити пространства, планински върхове, плажове и места близо до реки и езера.
Ако сме вкъщи, е добре да изключим електрическите уреди от контактите и да не използваме кабелни телефони. Не трябва да се къпем или да мием съдове по време на силна гръмотевична буря, защото мълнията може да премине през водопроводната система.
Ако бурята ни изненада навън и няма къде да се скрием, трябва да приклекнем ниско със събрани крака и наведена глава. Не бива да лягаме на земята или да се хващаме за метални предмети. Трябва да стоим далеч от огради, стълбове и електропроводи.
Много е важно да помним, че опасността не изчезва веднага след последната светкавица. Трябва да изчакаме поне 30 минути след последната гръмотевица, преди да излезем навън.
* Видеото е архивно!