В ера фон Лендорф, която под името Верушка, един от първите супермодели в света, разми границите между модата и изкуството и в процеса се превърна в попкултурна икона на 60-те години далеч отвъд пределите на модния подиум и страниците на списанията, почина във вторник в Берлин. Тя беше на 87 години.

Смъртта ѝ беше съобщена на уебсайта на Gräfin von Lehndorff – компания за облекло, собственост на сестра ѝ Катарина Капелхоф-Вулф, съобщава The New York Times.

В продължение на повече от десетилетие родената в Германия Верушка беше зашеметяващият знаменосец на една бързо променяща се космополитна култура, определяна от ярки цветове, силни жени и рушащите се бариери между високото изкуство и поп естетиката.

Висока 185 см и тежаща едва 56 килограма, тя буквално се извисяваше над тълпата, дори когато извиваше тялото си в сложни атлетични пози, облечена в ефирни туники и рокли за звездни фотографи като Ричард Аведон, Ървинг Пен и Хелмут Нютън. В един момент се твърдеше, че тя е най-високоплатеният модел в света, получавайки по 10 000 долара на ден.

Richard Avedon famously pronounced Veruschka “the most beautiful woman in the world.” On November 25 it was confirmed by the German newspaper Bild that the model died at the age of 87 Veruschka von Lehndorff, Blow-Up, Michelangelo Antonioni, 1966. https://t.co/HZRqU94gbk — La femme merveilleuse invisible (@larwoolf) November 25, 2026

„Има имитации на София Лорен, само че не толкова добри и на всяко десетилетие се открива по една нова Гарбо, но има и винаги ще има само една Верушка“, казва веднъж Аведон.

Не просто муза, Верушка беше съавтор, като често отиваше директно при Даяна Врийланд, влиятелния редактор на Vogue през 60-те години, с подробни предложения за фотосесии. „Можех да ѝ се обадя и да кажа: „Даяна, имам идея“, а тя ме изслушваше и ако ѝ хареса, казваше: „Страхотно! Да го направим“, разказва Верушка в интервю от 2000 г. за модното списание Dutch.

Тя смяташе себе си за артист и гледаше на моделството като на продължение на творческата си визия. „Аз се трансформирам. Тялото ми е моят инструмент и с него работя“, казва тя пред The New York Times през 1996 г.

В Ню Йорк тя посещава уроци по актьорско майсторство, за да опознае тялото си по-добре. Казваше, че Верушка, руското умалително име на Вера, е образ, който е измислила за кариерата си, алтер его, което крие истинската ѝ същност.

„Обичам да подхождам към моделството като към актьорска игра. Когато позирам, аз измислям история“, казва тя пред The Honolulu Star-Bulletin през 1966 г.

Същата година тя има кратка, но запомняща се роля в хитовия филм „Фотоувеличение“ (Blow-Up), режисиран от Микеланджело Антониони. Тя играе себе си, позирайки предизвикателно за фотосесия с модерен лондонски моден фотограф (Дейвид Хемингс), която завършва с това как той, щракайки с фотоапарата, застава над нея, докато тя се гърчи на пода – мигновено превърнал се в емблематичен кадър, който става централен елемент на плаката на филма.

Rest in peace, iconic model Veruschka. 🥀 PS: one-of-a-kind https://t.co/An8q0xqOsJ — La Mode Unknown (@LaModeUnknown) November 25, 2026

Според една статистика тя се е появявала на около 800 корици на списания. Но най-тясно е свързана с Vogue и Врийланд. Тя е на корицата на американския Vogue 13 пъти за 10 години и на стотици снимки на вътрешните му страници.

Много от нейните фотосесии разширяват границите на това какво може да бъде модата. В една фотосесия тя позира гола с бодиарт; в друга, в Гранд Каньон, носи тоалети, сглобени от жици. Художникът Салвадор Дали я покрива с пяна за бръснене, за да създаде „жива скулптура“.

Макар да пазеше ревностно личния си живот, Верушка от време на време правеше намеци за аристократичните си корени, което само засилваше аурата ѝ на мистериозност.

Родена е като Вера Готлибе Анна графиня фон Лендорф-Щайнорт на 14 май 1939 г. в Кьонигсберг, тогава част от Източна Прусия, а днес известен като Калининград в Русия. Израства в семейното имение Щайнорт, на територията на днешна Полша. Баща ѝ Хайнрих е бил представител на пруската аристокрация, както и майка ѝ Готлибе (фон Калнайн) фон Лендорф-Щайнорт.

В началото на Втората световна война Йоахим фон Рибентроп, германският външен министър при нацисткия режим, реквизира Щайнорт за своя щабквартира. На семейството е позволено да остане и нацистки пропагандисти заснемат кадри как малката Вера си играе с фон Рибентроп.

Veruschka von Lehndorff (87) – 🇩🇪 modelka, aktorka i artystka wizualna, ikona mody lat 60., pionierka bodypaintingu, znana m. in. z roli w filmie „Powiększenie” Michelangelo Antonioniego (1966). https://t.co/YIo1UXBKsE — Kto umarł? (@KtoUmarl) November 25, 2026

Баща ѝ е участник в заговора на пруски благородници от 1944 г. за убийството на Адолф Хитлер. Опитът се проваля, а той е заловен и екзекутиран в Берлин. Г-жа фон Лендорф-Щайнорт, бременна с четвъртата си дъщеря, е арестувана, а Вера и двете ѝ сестри са изпратени в концентрационен лагер.

Семейството се събира отново след войната и живее в бежански лагери, преди да се установи в Хамбург. Вера се записва в Хамбургския университет за приложни науки през 1958 г., за да учи дизайн, но скоро напуска, за да се занимава с живопис в Италия.

Докато живее във Флоренция, в галерия „Уфици“ я заговаря фотографът Уго Мулас, който ѝ предлага да обмисли кариера на модел. Чрез неговите връзки тя скоро застава пред камерите в Париж и Ню Йорк, но споделя, че се е чувствала неуверена заради височината си и стъпалата си 42-ри номер. В крайна сметка се връща в Италия, където започва връзка с фотографа Франко Рубартели.

Заедно те работят върху развиването на уменията ѝ на модел – най-вече как да използва височината си като предимство, извивайки и издължавайки крайниците си. До 1964 г. тя е изключително търсена и от двете страни на Атлантика. Работи в тясно сътрудничество с Vogue и с малък брой фотографи, но отказва да подписва дългосрочни договори от страх да не загуби артистичната си независимост.

Vera "Veruschka" von Lehndorff (14. Mai 1939 - 24. November 2026) https://t.co/cEBVxk76uA — SLOW MOTION (@Tempo30_) November 25, 2026

Дори на върха на славата си Верушка казва, че има противоречиво отношение към моделството; намира го за скучно, изтощително и навлизащо в личното пространство.

Когато експанзивната енергия на модата от 60-те години отстъпва място на по-сдържана, монохромна естетика в началото на 70-те, тя започва да мисли за оттегляне. През 1971 г. Vogue уволнява най-големия ѝ поддръжник - Врийланд, а Верушка влиза в конфликт с нейната наследничка Грейс Мирабела.

Когато Мирабела настоява тя да подстриже косата си късо, за да изглежда по-модерна, тя прекратява работата си със списанието и напуска моделството окончателно през 1975 г.

Верушка е свързвана романтично със знаменитости като Дъстин Хофман и Ал Пачино, но никога не се омъжва. Освен сестра си Катарина, тя оставя след себе си още една сестра – Габриеле фон Плото. Третата ѝ сестра, Нона фон Хефтен, умира през 2018 г.

След като напуска моделството, Верушка се връща към кариерата си на художник. През 1986 г. тя и фотографът Холгер Трюлч публикуват „Верушка: Транс-фигурации“ (Veruschka: Trans-Figurations), в която тя се появява с бодиарт, изрисуван така, че да я накара да изчезне във фона – врата, дърво, стена, небе.

Верушка също така се снима от време на време в арт филми като „Дориан Грей в огледалото на жълтата преса“ (1984) на Улрике Отингер, в който играе главната роля. Има и епизодична роля във филма за Джеймс Бонд от 2006 г. , където се появява като бляскава картоиграчка по време на покер игра.

R.I.P. Veruschka (1939–2026) 🙏🌹 https://t.co/BUvdtF0wru — Maicon Souza (@Milennaicon) November 25, 2026

След като прекарва няколко години в Бруклин, тя се завръща в Германия през 2005 г. и се установява в тихо предградие на Берлин. От време на време се завръща в света на модата, като дефилира на ревю на Chanel през 1994 г. и се появява в есенния каталог на Acne Studios през 2019 г.

„Никога не съм искала да бъда модел, безсмислен обект. Модата никога не ме е интересувала истински. Използвах я само за да се трансформирам. Мечтата ми винаги е била да мога да изчезна, когато не се чувствам комфортно, да бъда абсолютно свободна“, казва тя пред германския вестник Bild през 2008 г.