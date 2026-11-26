Т оварен самолет е излязъл от пистата на международното летище в Маями, което е довело до затварянето на всички писти с изключение на една, в разгара на натоварения период около Деня на благодарността, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес.

"Самолет на "ФедЕкс" напусна пределите на писта 26Р на международното летище в Маями около 20:40 ч." (3:40 българско време), съобщиха от летището в изявление в Екс.

При инцидента няма пострадали.

"Благодарим на пътниците за търпението, докато работим за безопасното възстановяване на нормалната дейност", се казва още в съобщението.

Причините за инцидента не се посочват. Според "ФедЕкс" самолетът от типа МД-11 се е сблъскал с проблеми при кацането си.

"ФедЕкс" тъкмо беше започнала да използва отново самолети МД-11, след като самолет от подобен тип се разби при излитане в Кентъки. Тогава загинаха тримата души на борда, както и 12 души на земята.