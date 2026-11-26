С лед години на ожесточени съдебни битки и тежки публични обвинения, Брад Пит и Анджелина Джоли постигнаха извънсъдебно споразумение по спора за френската им винарна „Шато Миравал“. Това развитие слага край на един от най-шумните правни конфликти в Холивуд, който разкри дълбоки лични вражди, далеч надхвърлящи бизнес разногласията.

В сряда бившата звездна двойка обяви, че е оттеглила взаимните си искове, избягвайки по този начин очаквания съдебен процес в Лос Анджелис в началото на следващата година. В необичайно съвместно изявление, разпространено до медиите, представителите на актьорите заявиха: „Постигнахме извънсъдебно споразумение в най-добрия интерес на нашето семейство и няма да коментираме повече. Всички коментари в медиите, приписвани на анонимни източници, всъщност не идват от никого от нас или от хора, близки до нас“, съобщава FOX News.

Брад Пит и Анджелина Джоли в нова ожесточена съдебна битка за милиони

„Шато Миравал“, огромно имение от около 1200 акра в Прованс, Южна Франция, някога беше символ на връзката им. Двойката го купува през 2008 г. за приблизително 28,4 милиона долара, а през 2014 г. сключва брак именно там. След раздялата им през 2016 г. обаче имотът, чиято стойност през 2021 г. беше оценена на около 164 милиона долара, се превърна в център на правния им конфликт.

Brad Pitt and Angelina Jolie have settled a bitter legal fight over the ownership and sale of a French wine estate, Chateau Miraval https://t.co/gBa3rjmrid https://t.co/uvtFONQZ9g — AFP News Agency (@AFP) November 26, 2026

Правната сага започна, след като Пит заведе дело срещу Джоли през 2022 г. заради продажбата на нейния дял от винарната. Според него двамата са имали споразумение никой да не продава своята част без съгласието на другия. През 2021 г. обаче Джоли продава своя дял за 64 милиона долара на компания, свързана с руския милиардер Юрий Шефлер, според информация, цитирана в българските медии. Пит твърдеше, че вече не може да се радва на дома си, тъй като той е в съсобственост с непознати.

Брад Пит и Анджелина Джоли в нова ожесточена съдебна битка за милиони

В отговор Джоли подаде насрещен иск, в който отрече съществуването на подобно споразумение. Нейната позиция разкри много по-дълбок и мрачен конфликт. Според нейните твърдения преговорите с Пит за изкупуване на нейния дял са се провалили, защото той е настоявал тя да подпише споразумение за конфиденциалност. Това споразумение е щяло да ѝ попречи да говори публично за предполагаемото физическо и емоционално насилие от негова страна.

Централно място в нейните твърдения заема инцидент по време на частен полет през 2016 г. В съдебни документи, подадени през 2022 г., актрисата твърди, че по време на полета Пит я е „хванал за главата, разтърсил я е и я е блъснал в стената на тоалетната“. Според жалбата той е проявил агресия и към децата им, които тогава са били на възраст между 8 и 15 години, като е „душил едно от децата и е ударил друго в лицето“. Твърди се още, че е залял Джоли с бира, а по-късно е излял бира и вино върху децата.

Brad Pitt and Angelina Jolie had six kids in total, three of whom were adopted. Five of the six children have dropped his surname. The only one still generally using Jolie-Pitt is Pax. She adopted three kids, and Brad adopted them legally too. But she divorced him. Even after being one of the richest and most famous actors in the world, in the end Brad Pitt was left alone and betrayed by his wife and kids. — ︎ ︎venom (@venom1s) August 13, 2026

Брад Пит категорично отрича всички тези обвинения. По случая е проведена проверка от ФБР, но срещу актьора не са повдигнати обвинения. Негов представител по-рано обвини Джоли, че „непрекъснато променя и допълва разказа си за случилото се“, като твърденията ѝ съдържат неверни факти. След раздялата Пит сподели публично, че е спрял да употребява алкохол и е посещавал сбирки на „Анонимни алкохолици“, но наскоро призна, че след седем години въздържание отново е започнал да пие умерено.

Край на фамилията Пит: Децата на Брад Пит му нанесоха нов удар

Дългогодишната битка остави дълбоки следи върху семейството. Пит и Джоли имат шест деца – Мадокс, Пакс, Захара, Шайло и близнаците Нокс и Вивиан. Според медийни публикации актьорът е отчужден от децата си, като се съобщава, че четири от тях са предприели стъпки да премахнат фамилията „Пит“ от имената си. Макар условията на постигнатото споразумение за винарната да остават поверителни, то бележи формалния край на един публичен правен спор, но едва ли затваря напълно личните рани, нанесени през годините.

Източник: FOX News