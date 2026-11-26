22-годишен мъж загина, а двама 18-годишни младежи бяха ранени при тежка катастрофа в Разград. Инцидентът е станал около полунощ на 26 ноември на улица „Жеравна“, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Водачът на лек автомобил загубил контрол над колата, излязъл вдясно от пътното платно и последователно се ударил в крайпътно дърво, табло на „Овергаз“ и бетонен стълб на „Енерго Про“.

22-годишният шофьор от Разград е загинал на място. Той е притежавал белгийско свидетелство за управление на автомобил.

Тежко е пострадал 18-годишен пътник, пътувал на предната седалка. Той е транспортиран в МБАЛ-Разград с фрактури на таза, прешлен и левия крак, както и с увреждане на белия дроб. Състоянието му е с опасност за живота.

Другият пътник, също на 18 години, от Исперих, е получил разкъсна рана на лявото коляно и мозъчно сътресение. Няма опасност за живота му.

Предстои извършване на аутопсия на загиналия водач. По случая е образувано досъдебно производство.

От полицията уточняват, че загиналият шофьор е бил многократно санкциониран за рисково управление на автомобил в градски условия. От септември досега са му съставени седем фиша, включително за превишена скорост. Информацията е свързана и с предходен негов автомобил – БМВ с русенска регистрация, за който граждани на Разград са публикували сигнали в социалните мрежи.