Свят

САЩ след междинните избори: Започва ли нова политическа ера

Какви изводи могат да бъдат направени след убедителната победа на демократите на състоялите се преди дни междинни избори

Русалин Венев Русалин Венев

6 ноември 2026, 14:55
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М еждинните избори, които се състояха на 3 ноември, промениха политическото равновесие във Вашингтон. Демократите спечелиха контрол над двете камари на Конгреса, а републиканците понесоха тежки поражения в някои щати, които доскоро считаха за свои традиционни крепости. Резултатът поставя президента Доналд Тръмп пред значително по-трудна втора половина на неговия мандат. Големият въпрос сега е дали спадът в доверието към управляващите ще се превърне в трайна подкрепа за опозицията и в реална промяна на американската политика.

Триумфът на демократите

Мащабът на загубата на републиканците надхвърля обичайния спад в доверието към президентската партия при междинни избори. По последни данни, в Сената демократите ще разполагат с поне 54 места срещу 44 за техните опоненти (окончателните резултати в Аляска и Мисисипи все още не са ясни). Особено болезнени за републиканците са загубите, които претърпяха в традиционно „червени“ щати като Тексас, Канзас и Южна Каролина. В Камарата на представителите демократите също печелят убедително. Те вече имат 253 гарантирани места – значително повече от необходимите за мнозинство 218. По оценки на CBS, крайният резултат най-вероятно ще бъде 256 места за Демократическата партия срещу 179 за републиканците.

Въпреки внушителния си триумф, опозицията ще трябва да се изправи пред една нелека задача. Според повечето анализатори, нейната победа е резултат от недоволството на избирателите от управляващата партия и не е равнозначна на обществено одобрение за цялостната им програма. Скорошно изследване на „Асошиейтед прес“ показа, че Демократическата партия все още е само умерено по-популярна от Републиканската. Това на практика означава, че избирателите искат по-силен контрол върху Тръмп, но без да подкрепят всички предложения на неговите опоненти. Следователно демократите трябва да направят един важен избор: дали да поставят ударението върху конкретни предложения за справяне с проблемите пред САЩ или върху конфронтацията с държавния глава. За републиканците дилемата е друга – дали да продължат да са напълно обвързани с Тръмп или да потърсят по-самостоятелен политически образ. Именно поведението на двете формации след изборите ще покаже дали ставаме свидетели на съществена промяна или пореден обрат в страна, която става все по-силно поляризирана.

В сянката на Тръмп

За никого не е тайна, че слабото представяне на републиканците е пряко свързано с ниската популярност на Тръмп. Няколко социологически проучвания сочат, че около 60% от упражнилите правото си на вот не одобряват работата му. Приблизително 40% пък открито заявяват, че са използвали междинните избори като средство, с което да изразят недоволството си от действията на държавния глава. По тази причина повечето експерти определят случилото се като „наказателен вот“ срещу администрацията на Тръмп и нейната неспособност да се справи с предизвикателствата, пред които са изправени САЩ. Има и една любопитна подробност – близо 70% от гласоподавателите смятат, че Конгресът не упражнява достатъчен контрол върху президента. По тази причина може да се направи заключението, че изборите съчетават разочарованието на американците с търсенето на по-добър институционален баланс.

Несъмнено, в основен проблем за Тръмп се превърна разминаването между обещанието му да вземе мерки, с които да стабилизира състоянието на икономиката и усещането на домакинствата, че положението им не просто не се подобрява, но и непрекъснато се влошава. Продължаващата война с Иран и споровете около наложените от президента мита поставят под общ знаменател външната политика на Белия дом и растящото недоволство на американците. За много избиратели международните отношения се превърнаха в тема от огромно значение заради цената на горивата, несигурността и разходите на Вашингтон. Към това се прибавя и още един важен въпрос – дали властта защитава интересите на американското общество? От политическа гледна точка, изводът е, че посланията, с които Тръмп мобилизира най-твърдите си привърженици, не са достатъчни, когато по-широк кръг избиратели оценява управлението му през собствения си бюджет. Това е лоша новина за Републиканската партия, която е изправена пред нелеката задача да се възстанови от понесения удар до следващите президентски избори, които ще се състоят на 7 ноември 2028 г. Според редица анализатори, за да постигне тази цел, формацията ще трябва да се дистанцира поне частично от държавния глава и някои от неговите най-противоречиви решения.

Политическо уравнение с много неизвестни

Новият Конгрес ще започне работа на 3 януари 2027 г., когато демократите ще поемат ръководството на комисиите и ще могат да използват преговорите за бюджета и изслушванията за оказване на натиск върху Белия дом. Контролът върху Сената пък ще им позволи да блокират някои президентски назначения. Това създава съвсем различна среда за администрацията на Тръмп, но в същото време не означава, че всички козове са в ръцете на демократите. Най-вероятният резултат е съчетание от по-силен надзор, трудни бюджетни сделки и евентуални компромиси по обществено чувствителните въпроси. Важно е да се отбележи, че според сенатските правила за прекратяване на дебатите по повечето законопроекти са необходими поне 60 гласа. Преодоляването на президентско вето изисква мнозинство от две трети във всяка камара. Следователно демократите ще имат нужда и от републиканска подкрепа за осъществяването на своите проекти. От гледна точка на обикновените американци това означава, че резултатите от изборите няма автоматично да доведат до по-ниски цени или бърза отмяна на решенията на Тръмп.

Осезаеми промени едва ли ще настъпят и във външната политика. Според някои експерти, демократите ще се опитат да засилят контрола върху разходите, свързани с войната срещу Иран и да ограничат бойните действия чрез законодателни и бюджетни инструменти. Президентът, обаче, запазва широките си правомощия, а опонентите му не разполагат с достатъчно мнозинство, което да преодолява неговото вето. Що се отнася до страните от ЕС и Украйна, победата на демократите най-вероятно няма да доведе до подобряване на отношенията със САЩ. Един по-активен Конгрес би могъл да подкрепя отпускането на помощи за Киев и да оспорва правенето на отстъпки към Москва, но няма как да замести държавния глава в дипломатическите преговори. Възможен е и друг сценарий: изпитващ сериозни затруднения във вътрешнополически план, Тръмп може да насочи усилията си към международната сцена. Засега изглежда, че следващите две години ще бъдат белязани от по-оспорвано и ограничавано президентско управление. Дали това ще доведе до трудни компромиси или политическа безизходица зависи в голяма степен от готовността на част от републиканците да действат независимо от Белия дом.

Автор: Русалин Венев
Междинни избори САЩ Доналд Тръмп Демократическа партия Републиканска партия Конгрес на САЩ Политическа промяна Наказателен вот Политическа поляризация Външна политика на САЩ
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