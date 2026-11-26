Прекалено дългият сън вдига с над 50% риска при сърдечноболни: Кога е тревожен сигнал

Тръмп и Рюте призоваха Русия да не разширява войната в Украйна

След отстраняването на Коцев багери се върнаха на спорния терен в „Чайка“

Зетят на Тръмп: Путин няма намерение да използва ядрени оръжия в Украйна

Изчезналият в Гърция българин е бил убит, работодателят му признал за престъплението

След срещата в Анталия - задълбочава ли се климатичната криза

Разкрития след убийството на българин в Гърция: Заподозреният твърди, че са имали връзка

Р усия е готова да предложи на Бруней сътрудничество в областта на плаващите атомни електроцентрали, заяви в сряда Алексей Лихачов, главен изпълнителен директор на държавната ядрена корпорация „Росатом“.

Русия експлоатира единствената в света плаваща атомна електроцентрала в далекоизточния регион Чукотка, отвъд Беринговия проток срещу американския щат Аляска, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

За експортните пазари „Росатом“ предлага 100-мегаватови плаващи енергоблокове, оборудвани с двойни реактори РИТМ-200М (RITM-200M), адаптирани за по-топъл климат.

След разговори със султана на Бруней Хасанал Болкиах в Москва президентът Владимир Путин посочи възможности за сътрудничество в енергийния сектор, включително ядрени проекти и проекти за възобновяема енергия.

Лихачов заяви, че „Росатом“ вече е направила оценка на енергийната система на Бруней и е готова да предложи на страната плаващи атомни електроцентрали.

„Росатом“ вече договори с Индонезия проект, който описва като първия си експортен проект, включващ два плаващи ядрени енергоблока с обща мощност от 200 мегавата.

През октомври Лихачов заяви, че девет африкански държави са проявили интерес към технологията, която „Росатом“ рекламира като начин за крайбрежните държави да навлязат в сектора на ядрената енергетика.

Султан Хасанал Болкиах пристигна в Москва във вторник (24 ноември) за двудневно държавно посещение. Визитата е по покана на руския президент Владимир Путин.

Негово Величество беше придружаван от принц Абдул Матин, министър на външните работи.

При пристигането си на летище „Внуково-2“ в Москва, той беше посрещнат от руския министър на науката и висшето образование Валерий Фалков, заместник-министъра на външните работи Андрей Руденко и руския посланик в Бруней Михаил Владимирович Баранов.

За султанът беше строен почетен караул и военен оркестър, който изпълни националните химни на Руската федерация и Бруней.

Източник: Reuters