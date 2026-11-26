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Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте призоваха Русия да не предприема действия, които могат да разширят войната в Украйна.

На срещата във Флорида двамата обсъдиха войните в Украйна и Иран, както и увеличаването на разходите за отбрана в НАТО.

Украинският президент Володимир Зеленски настоя Европа да бъде включена в мирните преговори, подкрепяни от САЩ.

Какво казват световните лидери за разговора на Тръмп с Путин и Зеленски

Русия трябва да избягва действия, които разширяват войната ѝ във Украйна. Това заявиха в сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп и генералният секретар на НАТО Марк Рюте в съвместно изявление след среща във Флорида, на която двамата обсъдиха и войната в Иран, предаде Reuters .

Срещата се състоя, след като миналата седмица в Азия републиканският лидер, който често критикува западните съюзници на САЩ, разговаря с руския президент Владимир Путин и китайския лидер Си Дзинпин, като нарече всеки от тях свой „приятел“.

„Обсъдихме също колко е важно Русия да избягва всякакви действия, които умишлено или неволно разширяват войната, както и необходимостта от постигане на мирно разрешаване на конфликта възможно най-бързо“, заявиха лидерите в съвместното си изявление.

Срещата на Тръмп с Путин предизвика остра реакция сред опонентите му от Демократическата партия в САЩ и сред европейските съюзници. Последните настояват да бъдат включени във водените с подкрепата на САЩ преговори за прекратяване на войната във Украйна.

Рюте, който нееднократно се е опитвал да успокои напрежението в НАТО и да запази подкрепата на Тръмп за алианса, заяви, че срещите между големите ядрени сили са нещо нормално.

Според съвместното изявление Рюте и Тръмп са обсъдили също увеличаването на разходите за отбрана и инвестициите както в САЩ, така и в страните от НАТО.

Войната във Украйна и американско-израелската война срещу Иран са били основните теми на разговорите, се посочва още в изявлението, но не се уточнява какво точно са обсъдили двамата по отношение на Иран.

Украинският президент Володимир Зеленски, когото Тръмп е критикувал, заяви, че Европа трябва да бъде включена в мирните преговори.

Тръмп често критикува западните и демократичните съюзници на Вашингтон по въпроси като разходите за НАТО, митата върху вноса и това, което той определя като недостатъчна подкрепа за войната срещу Иран.

Тръмп: Русия е хартиен тигър, Украйна може да я победи

Trump and NATO’s Rutte urge Russia to avoid “any actions that intentionally, or unintentionally, expand the war” in Ukraine after Mar-a-Lago talks https://t.co/nPUX7u5qOn — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) November 26, 2026

Междувременно стана ясно, че правителството на бразилския президент Луиз Инасио Лула да Силва е изразило снощи своето „възмущение“ от предложените от САЩ нови мита за вноса на самолети и захар от Бразилия.

Службата на търговския представител на Съединените щати Джеймисън Гриър предложи нови, по-високи вносни мита върху суровата и рафинираната захар, както и нова ставка от десет на сто върху самолетите - мярка, която ще засегне "Ембраер” (Embraer), най-големия самолетостроител в Бразилия.

"Едностранното решение на службата на търговския представител на САЩ е неприемливо действие в рамките на текущия двустранен процес на преговори“, заяви бразилското президентство в прессъобщение. "Бразилия няма да се поддаде на този вид заплаха“, добави канцеларията на Лула, цитирана от АФП.

Бразилия осъжда мярката като "оказване на натиск“ върху лявото правителство да промени разпоредбите относно популярната бразилска система за незабавни плащания "Пикс" (Pix) и онлайн търговията.

Правителството на Лула твърди, че е преговаряло "добросъвестно“ с Вашингтон повече от година и посочва, че бразилският държавен глава и неговият колега Доналд Тръмп са се споразумели да създадат работна група по търговски въпроси.

Мотивът на Вашингтон за повишаване на споменатите мита е, че Бразилия "не е успяла да коригира необоснованите си търговски практики“. Тази стъпка е част от мащабен пакет от мита, обявен от администрацията на Тръмп и засягащ вносни стоки на 14 търговски партньора.

Trump tariff threat ‘unacceptable’, says Brazil, as China denounces levies as baseless #TheGuardian https://t.co/9Wl1Vjcqx4 — #TuckFrump (@realTuckFrumper) November 26, 2026

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