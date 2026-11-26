Л ейбъристкото правителство на Великобритания начело с министър-председателя Анди Бърнам ще представи в парламента днес законопроект за транспониране в националното законодателство на споразумението с ЕС, постигнато в белгийската столица Брюксел миналата седмица - на 20 ноември, съобщи кабинетът на премиера, цитиран от Франс прес.

ЕС и Великобритания се споразумяха за задълбочаване на сътрудничеството в областта на сигурността, образованието, икономиката и борбата с незаконната миграция. След срещата между председателите на Европейския съвет и на Европейската комисия Антонио Коща и Урсула фон дер Лайен с Бърнам тримата изразиха удовлетворение от постигнатия резултат.

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В споразумението залегнаха облекчаването на контрола върху британския износ на храни, движението в Европа на младежите и квотите за въглеродните емисии. Прилагането на това споразумение сега трябва да бъде одобрено от парламента, където Лейбъристката партия има голямо мнозинство в Камарата на общините.

Подлежащият на одобрение текст, озаглавен "Намаляване на разходите“, има за цел да внедри два ключови аспекта на споразумението в британското законодателство: санитарен пакт и съчетаване на системите за търговия с квоти за въглеродни емисии, се уточнява изявлението на "Даунинг стрийт" 10.

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Създаването на "обща здравна зона“, основана на еднакви стандарти за безопасност на храните, би трябвало да премахне бюрокрацията и сертификатите както за внос, така и за износ, заявява правителството на Бърнам. Отбелязва се, че ЕС е най-големият търговски партньор на Обединеното кралство и поема 58% от износа му на селскостопански и хранителни продукти.