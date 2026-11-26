С офия Вергара се завърна в родната си Колумбия, за да види за първи път на живо внушителната статуя, издигната в нейна чест. Масивната бронзова скулптура беше официално открита на крайбрежната алея Gran Malecón в родния ѝ град Баранкиля още през юли 2025 г., но едва във вторник актрисата успя да присъства на специална церемония пред нея, съобщи Page Six.

Монументът е висок над 7 метра и тежи цели 6 тона. Скулптурата, дело на местния творец Ино Маркес, изобразява звездата от „Модерно семейство“ в дълга рокля без презрамки с висока цепка и обувки на висок ток - с една ръка на ханша, а другата вдигната за поздрав.

Почетно звание и миниатюрно копие за спомен

По време на събитието 54-годишната Вергара, облечена в елегантна синя рокля тип корсет, с усмивка пресъздаде позата на бронзовата си двойничка. Тя получи миниатюрна реплика на статуята директно от скулптора, както и почетното звание „Заслужил гражданин на Баранкиля“, връчено ѝ от кмета на града.

Sofia Vergara returns to native Colombia to see larger-than-life statue — and fans have thoughts https://t.co/Qer2JUXKGv https://t.co/45qALhVSJy — Page Six (@PageSix) November 25, 2026

Актрисата пристигна в Колумбия в понеделник заедно с 35-годишния си син Маноло и споделя в социалните мрежи кадри от емоционалното си завръщане у дома, танците с близките и семейните закуски.

„Прилича на Сигърни Уивър!“: Спорът сред феновете

Още при откриването на монумента миналото лято Вергара написа развълнувано в Instagram, че дължи всичко постигнато на родния си град и приема статуята като чест за всички жители на Баранкиля.

Реакциите на почитателите в социалните мрежи обаче остават разнопосочни. Докато едни поздравяват авторите и отбелязват, че скулптурата изглежда „много по-добре от тази на Кристиано Роналдо“, показана наскоро в Китай, други не виждат особена прилика с колумбийската красавица. „Прилича на Сигърни Уивър!“, гласи един от най-популярните коментари под снимките от церемонията.