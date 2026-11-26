Трима български граждани са задържани при полицейска операция в Северен Лондон.

Акцията е насочена срещу предполагаема престъпна мрежа за разпространение на кристален метамфетамин.

При обиските са открити вещества, за които се предполага, че са наркотици, пари в брой и документи.

На втория адрес са намерени меч, електрошоково устройство и съд с течен нитазен.

Общо четирима души са арестувани, но засега няма информация да са им повдигнати обвинения.

Трима български граждани са арестувани при мащабна полицейска операция срещу предполагаема организирана престъпна група за разпространение на кристален метамфетамин в Северен Лондон. Акцията е проведена във вторник сутринта след продължило няколко месеца разследване, съобщава британският вестник Daily Mail, чиито журналисти са получили достъп до една от полицейските операции.

Разкриха складове с дрога във Виена, българи са сред задържаните

Crystal meth invasion of the UK: Met Police swoops on 'Bulgarian Breaking Bad' organised crime gang as officers wage war on kingpins trying to introduce the deadly drug to Britain https://t.co/kdZIbajLXu — Daily Mail (@DailyMail) November 25, 2026

Малко след 7:00 ч. сутринта полицейски служители са атакували едновременно два жилищни адреса в северната част на британската столица. Имотите се намират на по-малко от километър един от друг и според разследващите са свързани с предполагаема престъпна мрежа, за която има подозрения, че е ръководена от българско семейство.

Заради опасността от евентуално наличие на химически вещества, използвани при производството на метамфетамин, в готовност са били поставени екипи на пожарната и спешната помощ.

При претърсването на първото жилище една от жените се е опитала да изхвърли пакет в тоалетната, но полицейски служител успял да го извади. В имота са открити вещества, за които се предполага, че са кристален метамфетамин, документи с имена и числови обозначения, десетки кутии цигари, медикаменти и пари в брой, скрити в кутия за обувки. Според разследващите парите може да са приходи от продажба на наркотици.

Около два часа след началото на операцията от жилището са изведени с белезници трима български граждани – двама мъже и една жена. Те са задържани по подозрение в притежание на наркотични вещества от клас А с цел разпространение, съобщава Daily Mail.

Откриха оръжия и опасен опиоид на втория адрес

При паралелната операция на втория адрес е арестуван още един мъж, чието гражданство не се посочва в публикациите. При обиска са открити меч, електрошоково устройство, прикрито като фенерче, както и съд с течен нитазен – синтетичен опиоид с изключително висока токсичност.

Мъжът е задържан по подозрение в притежание на наркотични вещества от клас А с цел разпространение, както и в незаконно притежание на опасни оръжия и боеприпаси.

Към момента няма информация на четиримата задържани да са повдигнати обвинения. Арестът по подозрение не означава доказана вина.

Полицейският инспектор Джейк Банджи подчертава, че операцията е резултат от продължително събиране и анализ на информация. По думите му важна роля за разследването са изиграли и сигнали от местни жители.

Нарастващата тревога около кристалния метамфетамин

Акцията е част от усилията на британските власти да ограничат разпространението на кристален метамфетамин в страната. Макар наркотикът все още да не е широко разпространен във Великобритания, според данните, цитирани от Daily Mail, броят на престъпленията, свързани с него в Англия и Уелс, се е удвоил между 2020-2021 г. и 2025-2026 г.

Изданието обръща внимание и на понижаването на цената на черния пазар. Според публикацията грам кристален метамфетамин, който през миналото десетилетие е струвал около 260 британски лири, сега се продава за приблизително 60 лири.