У крайна е започнала да освобождава повече територии, отколкото руската армия успява да завземе, като тази тенденция се наблюдава през последните два месеца. В същото време загубите на руските сили продължават да нарастват. Само през октомври са били визуално потвърдени над 41 000 убити руски военнослужещи, съобщава РБК-Украйна, цитирайки украинския министър на отбраната Евгений Хмара.

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Той представи данните по време на 72-рата годишна сесия на Парламентарната асамблея на НАТО. По думите му Киев си поставя за цел да увеличи този показател до 50 000, като стратегията е руската армия да губи повече военнослужещи, отколкото успява да набира, предава "Фокус".

За постигането на тази цел украинските сили засилват действията срещу екипажите, насочващи руските дронове. Разширява се и използването на т. нар. умни минни полета, както и на технологии за откриване на маршрутите, по които руските подразделения се придвижват към украинските позиции. Според Хмара това прави бойното поле все по-прозрачно за украинската армия.

Увеличава се и зоната, в която руските сили могат да бъдат поразени. Така логистиката и личният състав на агресора са изложени на удари още преди да достигнат украинските отбранителни линии.

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Министърът определи опазването на живота на украинските военнослужещи като основен приоритет. За целта Украйна развива дистанционното управление на безпилотни системи, изгражда подземни маршрути и укрепени съоръжения, а снабдяването на фронтовата линия все повече се поверява на наземни роботизирани комплекси и дронове.