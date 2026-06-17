17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

И сторията често обича да сблъсква титани, но в ранното лято на 1462 г. по земите на Влахия се разиграва драма, която засенчва и най-мрачните холивудски сценарии. На 17 юни същата година един мъж, чието име днес е синоним на средновековен ужас, се опитва да промени хода на световната история с един-единствен удар на кинжала.

Влад III Басараб, известен като Цепеш (Набивача на кол) или Дракула, се изправя срещу най-могъщия владетел на епохата – османския султан Мехмед II Завоевателя. Резултатът е една зловеща, кървава нощ край тогавашната влашка столица Търговище, която и до днес вълнува историците с дързостта си.

За нас, българите, тази история е много по-близка, отколкото изглежда. Земите на север от Дунав по това време са дълбоко свързани с българската езикова и културна традиция, а в армията на Влад Цепеш се сражават и много наши сънародници, търсещи възмездие срещу османското завоевание.

Сянката на коловете и гневът на падишаха

Конфликтът пламва, когато Влад Цепеш отказва да плаща ежегодния данък (харач) на Високата порта и дръзко ликвидира пратениците на султана, набивайки ги на колове. През зимата на 1461–1462 г. влашкият войвода преминава замръзналия Дунав и опустошава османските гарнизони в Северна България – от Видин до Черно море, оставяйки след себе си десетки хиляди мъртви.

Мехмед II, който само преди девет години е съкрушил Византийската империя и е превзел Константинопол, не може да изтърпи подобно предизвикателство от владетеля на една малка васална държава. Султанът събира колосална армия – според различни източници между 60 и 80 хиляди бойци, включително елитния корпус на еничарите. Срещу тази лавина Влад Цепеш може да противопостави едва 20-30 хиляди зле въоръжени мъже, предимно селяни.

Осъзнавайки, че в открито сражение е обречен, Дракула залага на тактиката на „изгорената земя“. Той евакуира населението в Карпатите, отравя кладенците и опожарява посевите. Когато османската армия навлиза във Влахия, тя се сблъсква с непоносима жега, глад, жажда и постоянни изтощителни партизански нападения. Психиката на султанските войници започва да се пречупва под тежестта на невидимия враг.

Преоблечени в мрака: Щурмът на еничарския лагер

Така се стига до съдбоносния 17 юни 1462 г. Османската армия е разположила своя укрепен лагер южно от Търговище. Влад Цепеш решава да предприеме ход, който граничи с безумие – нощна атака в самото сърце на вражеския лагер с едничката цел да открие и убие лично султан Мехмед II, което би обезглавило инвазията.

За да подготви нападението, самият Влад, който владее перфектно турски език от годините, прекарани като заложник в Одрин, влиза по-рано през деня в османския лагер, дегизиран като турчин. Той разузнава разположението на палатките и охраната.

С настъпването на нощта, три часа след залез слънце, влашкият войвода повежда своите най-верни конници. Много от тях са облечени в трофейни османски дрехи. Използвайки пълната тъмнина и перфектния елемент на изненадата, те нахлуват в лагера с викове и факли. Настава неописуем хаос. В тъмнината османските войници започват да се избиват помежду си, мислейки съратниците си за врагове.

Цепеш си проправя кървава пътека директно към пищните султански шатри. Противно на легендите обаче, неговият отряд бърка целта. Вместо в палатката на Мехмед II, власите нахлуват в палатките на великия везир Махмуд паша и на везирите Исак и Ибрахим, които са посечени на място.

Ударът в празнотата и цената на провала

Когато еничарите най-после успяват да се организират под командването на Али бей и обграждат султанската шатра със стена от щитове, Влад Цепеш осъзнава, че златният шанс е изпуснат. Изгревът на слънцето би разкрил малобройността на неговата войска, затова преди зазоряване той заповядва отстъпление. Според хрониките, власите губят едва няколкостотин души, докато османските жертви са хиляди.

Въпреки тактическия успех и огромния психологически шок, който нанася на врага, в стратегическо отношение нощната атака край Търговище се оказва провал за Дракула. Основната цел – ликвидирането на Мехмед II – не е постигната. Султанът е жив, а армията му, макар и разтърсена, остава огромна и боеспособна.

На следващия ден османците напредват към Търговище и се сблъскват с гледка, която ужасява дори калените в битки ветерани. Пред стените на града ги очаква „Гората на набитите на кол“ – трикилометрово поле, в което над 20 000 османски пленници и местни жители са екзекутирани по най-жестокия начин. Дори Завоевателят Мехмед II остава безмълвен пред тази проява на нечовешка свирепост.

Нощният щурм изцежда последните ресурси на Влад Цепеш. Останал без подкрепа от унгарския крал Матиас Корвин и изправен пред засилващото се влияние на своя роден брат Раду Красивия (който е фаворит на султана и печели на своя страна влашките боляри), Дракула е принуден да отстъпи. Той напуска престола на Влахия и бяга в Унгария, където по-късно е затворен.

Сълза върху лицето на вечността: Как предсмъртният дъх на една бременна царица роди Тадж Махал

Има любовни истории, които времето изтрива като прах, но има и такива, които остават запечатани в мрамор, за да напомнят на поколенията, че истинското чувство е по-силно от смъртта. На 17 юни 1631 г., сред задушната мараня на индийското лято в Бурханпур, една жена издиша за последен път, докато дарява живот.

Тази смърт прекършва сърцето на най-могъщия владетел на Изтока и променя завинаги лицето на световната архитектура. Защото жената е Мумтаз Махал, а нейният съкрушен съпруг – падишахът на Моголската империя Шах Джахан. Нейният предсмъртен стон ражда идеята за Тадж Махал – паметникът, който великият индийски поет Рабиндранат Тагор по-късно ще нарече „една сълза върху лицето на вечността“.

Зад блясъка на белия мрамор, който днес привлича милиони туристи, се крие история за споделена съдба, държавна власт и една лична трагедия, разиграла се в рамките на няколко съдбоносни часа.

Избраницата на двореца

Когато принц Хурам (бъдещият Шах Джахан) среща за първи път девойката Арджуманд Бану Бегум на пазара в Агра, той е едва на петнадесет години, а тя – на четиринадесет. Легендата разказва, че тя продавала стъклени мъниста и коприна, но в очите на младия престолонаследник тя засенчила и най-скъпите скъпоценни камъни на империята. Сватбата им е отложена с пет години по съвет на придворните астролози, за да се избере най-благоприятният ден, но чакането си заслужава.

След събирането им младият принц я дарява с името, с което тя остава в историята – Мумтаз Махал, което в превод означава „Избраницата на двореца“. Въпреки че Шах Джахан има и други съпруги по политически причини, неговите съвременници и хроникьори са категорични: сърцето му принадлежи единствено на Мумтаз.

Тя не е просто съпруга и майка, тя е негов най-доверен съветник, спътник във военните походи и пазител на държавния печат. Мумтаз Махал притежава рядко съчетание от поразителна красота, дълбока състрадателност и остър политически ум. Двамата са неразделни през деветнадесетте години на техния брак, споделяйки както лукса на императорските зали, така и несгодите на военните лагери.

Фаталното четиринадесето раждане

През 1631 г. Моголската империя е в разцвета си, но на юг избухва бунт. Шах Джахан тръгва на поход, за да потуши въстанието, а Мумтаз, въпреки че е в напреднала бременност с четиринадесетото им дете, настоява да го придружи в Бурханпур, където е установен военният лагер.

Това решение се оказва фатално. Раждането започва вечерта на 16 юни и продължава болезнено и изтощително повече от тридесет часа. На бял свят идва здрава дъщеря – принцеса Гаухара Бегум, но изтощеното тяло на 38-годишната императрица не издържа. Тя развива тежък следродилен кръвоизлив, с който най-добрите придворни лекари се оказват безсилни да се преборят.

В ранните часове на 17 юни Шах Джахан е извикан в шатрата ѝ, за да се сбогува. Хрониките разказват, че в последните си мигове, усещайки хладината на наближаващата смърт, Мумтаз Махал моли съпруга си за две неща: да не се жени повторно, за да не делят децата им неговата любов и наследство, и да издигне над гроба ѝ мавзолей, какъвто светът никога не е виждал, за да разкаже на поколенията за тяхната любов.

Две десетилетия в плен на скръбта

Загубата превръща императора в жива руина. Според дворцовите източници, Шах Джахан се затваря в покоите си за осем дни без храна и вода. Когато се появява отново пред поданиците си, косата и брадата му са станали напълно бели, очите му са увредени от плач, а гърбът му е приведен от тежестта на скръбта. Императорът обявява двегодишен общонароден траур, по време на който в империята са забранени музиката, пищните тържества, бижутата и парфюмите.

Още същата година Шах Джахан започва да изпълнява последното обещание, дадено на любимата му. Тялото на Мумтаз е пренесено от Бурханпур в Агра, където на брега на свещената река Ямуна започва строежът на невиждания паметник.

Повече от 20 000 майстори, архитекти, каменоделци и занаятчии от Индия, Персия, Европа и Централна Азия са събрани, за да сътворят чудото. За нуждите на строежа са използвани над 1000 слона, които пренасят чисто бял мрамор от кариерите на Раджастан, яспис от Пенджаб, нефрит и кристал от Китай, тюркоаз от Тибет и лапис лазули от Афганистан.

Архитектурният ансамбъл е проектиран с абсолютна симетрия – символ на хармонията и божествения ред, като единственото изключение в тази симетрия днес е самият гроб на Шах Джахан, поставен по-късно до този на неговата съпруга.

Затворникът в Агра

Строежът на основния мавзолей отнема около 12 години, а целият комплекс – градините, джамията и величествената порта – е завършен окончателно около 1653 г Цената му в днешни пари възлиза на стотици милиони долари, но за императора той няма цена – това е неговата вкаменена мъка.

Съдбата обаче поднася горчив финал на самия Шах Джахан. Години след завършването на Тадж Махал, неговият амбициозен син Аурангзеб извършва преврати, завзема властта и затваря застаряващия си баща в Червената крепост на Агра.

През последните осем години от живота си, сваленият от престола император живее като затворник в стая, чийто единствен прозорец гледа към реката. Оттам той прекарва дните си, взирайки се в далечината към белия силует на Тадж Махал – мястото, където почива неговата Мумтаз.

Когато през 1666 г. Шах Джахан умира, той най-после се събира с жената на живота си, погребан точно до нея в сърцето на мраморния шедьовър. А датата 17 юни 1631 г. остава в аналите на времето като деня, в който една голяма трагедия даде на човечеството най-красивия символ на вечната любов.

Още събития на 17 юни:

1885 г. – Статуята на Свободата пристига в пристанището на Ню Йорк на борда на френския кораб Isere

1939 г. – Във Франция е извършена последната публична екзекуция с гилотина

1945 г. – България във Втората световна война: В София тържествено са посрещнати частите на Първа българска армия, взела участие в победата над нацистка Германия в рамките на Трети украински фронт

Родени:

1239 г. – роден е Едуард I, крал на Англия

1882 г. – роден е Игор Стравински, руски композитор

1900 г. – роден е Мартин Борман, нацистки служител

1980 г. – родена е Винъс Уилямс, американска тенисистка

Починали: