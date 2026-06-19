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Защо Роналдо, Мбапе и други звезди на Световното играят с розови бутонки

Вероятно сте забелязали, че футболисти като Кристиано Роналдо, френската звезда Килиан Мбапе и други носят розови футболни обувки по време на мачовете. Причината се крие в контраста - яркият нюанс изпъква перфектно на фона на зелената трева на терена

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 юни 2026, 12:00
Защо Роналдо, Мбапе и други звезди на Световното играят с розови бутонки
Кристиано Роналдо с розовите си бутонки   
Източник: ЕПА/БГНЕС

С ветовното първенство по футбол през 2026 г. привлича огромна глобална аудитория, като само в страните домакини зрителите са над 54 милиона. Само през откриващия уикенд дигиталните и линейните платформи в Индия отбелязаха над 100 милиона зрители.

Ако и вие сте приковани пред екраните, вероятно сте забелязали, че футболисти като португалеца Кристиано Роналдо, френската звезда Килиан Мбапе и други носят розови футболни обувки по време на мачовете. Питате ли се защо?

Розово-зеленият контраст

Внезапната поява на розовия цвят върху зелените терени е резултат от новите колекции, пуснати от спортни гиганти като Nike, Adidas, Puma, New Balance и Skechers, пише изданието Times Of India (TOI).

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Килиан Мбапе
Килиан Мбапе
Килиан Мбапе
Килиан Мбапе

Според докладите, повечето марки са заложили на ярки цветове този сезон, като изборът изобщо не е случаен, а стратегически. Той се корени в дизайна за високотехнологична видимост.

Когато производителите започнат да проектират нови обувки, процес, който може да стартира около две години преди пускането им на пазара, те често се консултират с агенции за прогнозиране на тенденции като WGSN, за да разберат кои цветове и теми ще бъдат „актуални“.

В разговор с медията The Athletic, Одинга Нимако, висш мениджър в глобалния екип за футболни обувки на Nike, обяснява, че розовият цвят е бил стратегически тестван и избран за постигане на максимално визуално въздействие.

Яркият нюанс изпъква перфектно на фона на зелената трева на терена, благодарение на което играчите се открояват пред феновете на стадиона, устремили поглед в очакване да зърнат своите футболни идоли.

Кристиано Роналдо в режим „Мондиал“
30 снимки
Роналдо
Роналдо
Роналдо
Роналдо

Тези нови колекции изглежда отразяват прогнозата на агенцията WGSN, която още през 2024 г. обяви „Електрическо фуксия“ (Electric Fuchsia) за водещ цвят за лятото на 2026 г. Компанията го описа тогава като „ярък неон с кинетично и дигитално качество“ и „сияен нюанс, позициониран между розово и лилаво“.

„Днес виждаме как тази прогноза се реализира на една от най-големите световни сцени“, написаха от WGSN в Instagram, акцентирайки върху тенденцията.

Предимството на контраста

Друга тактическа причина за избора на този цвят е, че нито една от 48-те страни участнички на Световното първенство през 2026 г. не носи екип, в който розовото да е основен цвят – единствено Белгия има малък розов детайл в своите екипи.

Избирайки цвят, който напълно контрастира с фланелките и чорапите на отбора, обувките гарантирано изпъкват, вместо да се сливат с останалата част от екипировката. Независимо дали гледате мача по телевизията, на стадиона или в кратки видеа (reels), розовите обувки са достатъчно ярки, за да бъдат забелязани веднага.

А когато любимите ви спортисти ги носят, шансовете феновете също да си купят чифт за себе си са изключително високи, като се има предвид колко много футболните запалянковци боготворят своите играчи.

По темата

Автор: Надежда Неменски
Редактор: Надежда Неменски
Източник: TOI    
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