Свят

Херакъл отново „оживява“ - откриха каменен съд с тайни символи и божествен ловец

Надписът е гравиран върху голяма каменна чаша, която не е напълно запазена

19 юни 2026, 13:17
Херакъл отново „оживява“ - откриха каменен съд с тайни символи и божествен ловец
Източник: БТА

В тори надпис с името на Херакъл Кинагид (Ловеца) беше открит при археологическите разкопки в античния град Хераклея Синтика, ръководени от проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ – БАН). Новият надпис е гравиран върху голяма каменна чаша, която не е напълно запазена. Въпреки това значителна част от текста е четима, което позволява той да бъде свързан с култа към Херакъл в неговия аспект на ловец. Под надписа ясно се различава релефно изображение на щит от т.нар. македонски тип - характерен символ за древните македони, познат от множество антични изображения върху монети и други артефакти. Срещу щита се разпознава и част от фигура, вероятно глава на кон или глиган.

Впечатляващи открития на Хераклея Синтика (СНИМКИ И ВИДЕО)

Каменната чаша е открита в непосредствена близост до жертвеник, върху който преди дни археолозите разчетоха надписа „Антигон – на Херакъл Кинагид…“. По данни на ръководителя на разкопките двата обекта са синхронни и вероятно са функционирали в рамките на един и същи ритуален комплекс. Предполага се, че съдът е използван при извършването на култови практики, свързани с почитането на митичния герой.

Откритието представлява втори епиграфски паметник, свързан с Херакъл Кинагид, намерен в рамките на настоящия археологически сезон, и допринася за по-доброто изясняване на религиозния живот в Хераклея Синтика.

Нов мраморен торс „изплува“ от Хераклея Синтика, археолозите са на прага на нещо голямо

Археологическият екип разполага и с фрагмент от дъното на подобен каменен съд, като предстои да бъде извършен петрографски анализ, който да установи дали отделните части принадлежат на един и същ обект. В изследванията ще се включат специалисти по анализ на каменни материали.

Разкопките в Хераклея Синтика продължават, като паралелно с проучването на находките се извършва и прецизна документация на археологическия контекст с цел по-точно датиране и интерпретация на откритите структури и артефакти.

Източник: БТА, Деница Кючукова    
Хераклея Синтика археология Херакъл Кинагид епиграфика античен град археологически разкопки Людмил Вагалински култови практики македонски щит артефакти
Последвайте ни

По темата

МВР с нови данни за Пепи Еврото: Следите водят към чужбина

МВР с нови данни за Пепи Еврото: Следите водят към чужбина

Факти и лъжи за биолабораториите в Украйна

Факти и лъжи за биолабораториите в Украйна

САЩ са поискали самолетите им да останат в София до края на юли, България разреши само до 30 юни

САЩ са поискали самолетите им да останат в София до края на юли, България разреши само до 30 юни

„Евтина клюкарка“: Водеща пусна ужасяващ слух за Меси и вбеси Аржентина

„Евтина клюкарка“: Водеща пусна ужасяващ слух за Меси и вбеси Аржентина

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
10 признака, че кучето ви е здраво

10 признака, че кучето ви е здраво

dogsandcats.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 2 дни
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 2 дни
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 2 дни
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ЕК даде "зелена светлина" на страната ни за четвъртото плащане по ПВУ, но с условия

ЕК даде "зелена светлина" на страната ни за четвъртото плащане по ПВУ, но с условия

България Преди 26 минути

Част от средствата може да бъдат временно задържани заради неизпълнени ангажименти

<p>Пожар пламна в близост до хотели в Слънчев бряг</p>

Пожар в близост до хотели в Слънчев бряг, огънят обхвана и покрив на магазин

България Преди 43 минути

Четири противопожарни екипа се включиха в овладяването на пламъците, няма опасност за туристите и близките хотели

"Цял Ливан трябва да гори": Бен Гвир призова за твърд отговор след смъртта на четирима израелски военнослужещи

"Цял Ливан трябва да гори": Бен Гвир призова за твърд отговор след смъртта на четирима израелски военнослужещи

Свят Преди 1 час

Първите израелски военни жертви след споразумението между Вашингтон и Техеран предизвикаха остри реакции и нови удари срещу позиции на „Хизбула“

<p>&quot;Мяра&quot;: Как България приема успеха на Дара на &quot;Евровизия&quot;</p>

67% от българите се гордеят с победата на Дара на "Евровизия 2026"

България Преди 1 час

Силна обществена гордост, но разделение по отношение на музикалния стил

Мегаземетресението в Япония от 2011 г. преместило цялата държава на изток

Мегаземетресението в Япония от 2011 г. преместило цялата държава на изток

Свят Преди 1 час

Магнитудът на труса беше ужасяващите 9.0 по скалата на Рихтер. Това е най-мощното земетресение, регистрирано някога в Япония

Мащабна акция в Пловдив: Над 100 пакета фентанил и марихуана иззети от два имота

Мащабна акция в Пловдив: Над 100 пакета фентанил и марихуана иззети от два имота

България Преди 1 час

Полицията откри опасния синтетичен наркотик при претърсвания на два адреса, разследването продължава

<p>България е одобрила износ на шпионски&nbsp;технологии за наблюдение към чужди разузнавателни служби</p>

България е одобрила износ на технологии за наблюдение към чужди разузнавателни служби, показват изтекли лицензи

България Преди 1 час

Документи показват одобрени лицензи за наблюдение към Азербайджан, Сърбия и други държави

Кристиано Роналдо с розовите си бутонки

Защо Роналдо, Мбапе и други звезди на Световното играят с розови бутонки

Любопитно Преди 2 часа

Вероятно сте забелязали, че футболисти като Кристиано Роналдо, френската звезда Килиан Мбапе и други носят розови футболни обувки по време на мачовете. Причината се крие в контраста - яркият нюанс изпъква перфектно на фона на зелената трева на терена

Иран отменя транзитните такси през Ормузкия проток за 60 дни

Иран отменя транзитните такси през Ормузкия проток за 60 дни

Свят Преди 2 часа

Мярката е част от меморандума от Исламабад и цели възстановяване на корабоплаването през стратегическия морски коридор

Парламентът одобри увеличен финансов ресурс по програма InvestEU за България

Парламентът одобри увеличен финансов ресурс по програма InvestEU за България

България Преди 2 часа

Средствата достигат близо 247 млн. евро и ще се насочват към зелени инвестиции и подкрепа за малки и средни предприятия

Тригодишно дете падна при крокодили в зоопарк, арестуваха непознат за опит за убийство

Тригодишно дете падна при крокодили в зоопарк, арестуваха непознат за опит за убийство

Свят Преди 2 часа

Полицията разследва обстоятелствата около случая

Проверете етикетите: 8 популярни Е-та, които масово увреждат сърцето

Проверете етикетите: 8 популярни Е-та, които масово увреждат сърцето

Свят Преди 2 часа

В забързаното ни ежедневие, преработените храни често се превръщат в бързо и лесно решение. Но замисляли ли сме се какво всъщност крие дългия списък със съставки, отпечатан върху опаковките?

Депутатите се разбраха за старта на процедурата за нов ВСС и Инспектората към него

Депутатите се разбраха за старта на процедурата за нов ВСС и Инспектората към него

България Преди 2 часа

Промените в Закона за съдебната власт отварят път за обновяване на изтеклите мандати, предстои окончателно гласуване в пленарната зала

„Развод на кредит“ минава през тестова прожекция по модела на Холивуд

„Развод на кредит“ минава през тестова прожекция по модела на Холивуд

Любопитно Преди 2 часа

Романтичната комедия може да бъде променена след реакциите на зрителите преди премиерата си на 24 юли

Остър политически сблъсък у нас заради санкциите срещу Русия и казуса с патриарх Кирил

Остър политически сблъсък у нас заради санкциите срещу Русия и казуса с патриарх Кирил

България Преди 2 часа

Партиите в НС се разделиха заради позицията на България по нов пакет европейски санкции, като спорът ескалира около предложението за изключване на руския патриарх Кирил от списъка

<p>Европа се разцепи: Тайни контакти с Москва разпалват скандал</p>

Макрон и Мерц атакуват позицията на ЕС за преговори с Путин

Свят Преди 2 часа

Късно вечерна среща на върха в Брюксел разкри дълбоки разногласия между европейските лидери относно това дали, кога и чрез кого да се водят преговори с Русия за войната в Украйна

Всичко от днес

От мрежата

9 причини защо кучето ви обича да дъвче камъни

dogsandcats.bg

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg
1

Горещини до края на юни

sinoptik.bg
1

ООН предупреди за риска от "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

Тайра Банкс се връща в телевизията

Edna.bg

Лекар посочи 3 неща, които е добре да избягвате точно преди секс

Edna.bg

Барселона следи под лупа национал на Нидерландия

Gong.bg

Президентът на Аржентина: Ако се заяждате с Меси, се заяждате с всички

Gong.bg

ЕК одобри четвъртото плащане за България по ПВУ

Nova.bg

NOVA протяга ръка: Медията и предаването „SOS Разтребители“ ще ремонтират и почистят общинското жилище на Ани от Варна

Nova.bg