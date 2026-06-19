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Проверете етикетите: 8 популярни Е-та, които масово увреждат сърцето

В забързаното ни ежедневие, преработените храни често се превръщат в бързо и лесно решение. Но замисляли ли сме се какво всъщност крие дългия списък със съставки, отпечатан върху опаковките?

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 юни 2026, 11:46
Проверете етикетите: 8 популярни Е-та, които масово увреждат сърцето
Източник: iStock/GettyImages

В забързаното ни ежедневие, преработените храни често се превръщат в бързо и лесно решение. Но замисляли ли сме се какво всъщност крие дългия списък със съставки, отпечатан върху опаковките? Ново проучване хвърля светлина върху потенциалната връзка между често срещани хранителни добавки и сърдечно-съдови заболявания.

Проучване, публикувано в European Heart Journal, проследява диетите на над 112 000 души, като анализира не само какво консумират, но и специфичните добавки в храните. Резултатите подсказват за възможна връзка между редовния прием на определени консерванти и състояния като хипертония, инфаркт, инсулт и ангина. Професорът по кардиология д-р Гюлтекин Фаик Хобикоглу от Medicana Health Group отбелязва, че докато изследванията продължават, хората, които консумират големи количества преработени храни, „са склонни да страдат от по-високо кръвно налягане… и сърдечни заболявания“, макар това често да е свързано с цялостни хранителни навици, пише Newsweek.

Защо хранителните добавки са толкова разпространени?

Консервантите се използват масово в индустриално преработените храни, за да се удължи срокът им на годност и да се запази качеството. Въпреки че предходни лабораторни изследвания са намеквали за потенциални здравни ефекти, липсваха достатъчно данни от мащабни човешки проучвания. Анаис Хасенбьолер, водещ автор на изследването, подчертава: „Хранителните консерванти се използват в стотици хиляди индустриално преработени храни. Експериментални проучвания предполагат, че някои консервантни хранителни добавки могат да бъдат вредни за сърдечно-съдовото здраве, но нямахме достатъчно доказателства за въздействието им върху хората“.

Изследването е част от дългогодишния проект NutriNet-Santé във Франция. Участниците са записвали всичко, което консумират, което е позволило на изследователите да изградят детайлна картина на техните диети. Екипът е анализирал съставките на храните и е проследил здравето на участниците средно за седем до осем години. Почти всички участници са били изложени на хранителни консерванти по време на проучването, като в рамките на две години 99.5% са консумирали поне един вид консервант.

Резултатите показват ясна тенденция: по-високият прием е свързан с по-големи здравни рискове. Тези, които са консумирали най-големи количества от неантиоксидантни консерванти, са имали 29% по-висок риск от развитие на високо кръвно налягане в сравнение с тези, които са консумирали най-малко. Те са били изправени и пред 16% по-висок риск от сърдечно-съдови заболявания. Подобно, участниците с най-висок прием на антиоксидантни консерванти са имали 22% по-голям риск от хипертония.

Изследователите са разгледали по-отблизо и индивидуалните добавки. Осем често използвани консерванта, свързани с повишен риск от високо кръвно налягане, включват: калиев сорбат (E202), калиев метабисулфит (E224), натриев нитрит (E250), аскорбинова киселина (E300), натриев аскорбат (E301), натриев ериторбат (E316), лимонена киселина (E330) и екстракти от розмарин (E392). Сред тях, аскорбиновата киселина (E300) е свързана и конкретно със сърдечно-съдови заболявания. Д-р Хобикоглу отбелязва, че добавки като нитрати и нитрити, често срещани в преработените меса, предизвикват нарастваща загриженост, но е „често трудно да се каже дали негативните здравни ефекти се дължат на хранителните добавки или на други негативни аспекти на преработените меса“, като високото съдържание на сол и мазнини.

Д-р Матилда Тувие, водещ изследовател, подчертава, че въпреки значимостта на откритията, те имат ограничения поради наблюдателния характер на проучването. „Въпреки това, констатациите се основават на много подробни данни и сме отчели други фактори, които могат да увеличат или намалят риска от сърдечно-съдови заболявания. Експериментални изследвания в литературата последователно предполагат, че консервантите могат да причинят оксидативен стрес в тялото или да повлияят на начина, по който функционира панкреасът.“

Тези резултати предполагат необходимостта от преоценка на рисковете и ползите от тези хранителни добавки от съответните органи, като EFSA в Европа и FDA в САЩ, за по-добра защита на потребителите. Междувременно, констатациите подкрепят съществуващите препоръки да се предпочитат непреработени и минимално преработени храни, както и да се избягват ненужни добавки. Лекарите и здравните специалисти играят ключова роля в обясняването на тези препоръки на обществеността. Изследователският екип продължава да проучва как хранителните добавки и ултрапреработените храни могат да повлияят на възпалението, оксидативния стрес и други биологични процеси. Д-р Хобикоглу добавя, че едно от основните предизвикателства в тази област е, че повечето доказателства идват от наблюдателни проучвания, които „не могат да установят причинно-следствена връзка между добавка и човешки здравен ефект“, тъй като факторите на диетата и начина на живот са трудни за пълно контролиране в дългосрочни изследвания.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: Newsweek    
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