„Развод на кредит“ минава през тестова прожекция по модела на Холивуд

З а първи път българска романтична комедия премина през тестова прожекция с реална публика, чиито реакции могат да доведат до промени във финалната версия на филма преди официалната му премиера.

Екипът на „Развод на кредит“ организира специална тестова прожекция, вдъхновена от практиките на големите холивудски студия. Вместо традиционна предпремиера, филмът ще бъде показан пред подбрана публика, която ще даде детайлна обратна връзка чрез въпросници и дискусия след прожекцията.

Източник: NOVA

„Целта е да анализираме не само общите впечатления на зрителите, но и конкретните реакции към хумора, героите, темпото на разказа, сюжетните обрати и финала на историята. За романтичната комедия обратната връзка от публиката е особено ценна, тъй като жанрът разчита на живата реакция в киносалона – смях, емоция, паузи и моментите, в които зрителите се разпознават в героите и ситуациите на екрана“ – уточнява режисьорът на „Развод на кредит“ Исидор Карадимов. Той допълва, че подобен подход е широко разпространен в американската филмова индустрия, където тестовите прожекции често играят ключова роля при вземането на финалните решения за монтаж, структура и дори отделни сцени преди официалното излизане на филма.

На прожекцията присъстваха зрители от различни възрасти и социални групи, избрани така, че максимално да наподобяват реалната публика на филма. Сред тях имаше и популярни лица и инфлуенсъри като фокусът остава върху автентичната зрителска реакция.