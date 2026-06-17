България

Градушка опустоши посевите в община Неделино, как ще бъдат подпомогнати засегнатите

Бурята се е разразила във вторник в късните следобедни часове

Василена Василева Василена Василева

17 юни 2026, 07:17
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С илна градушка падна във вторник в късните следобедни часове в района на община Неделино. Посевите и насажденията на хората са почти унищожени.

Засегнати са половината населени места в общината, обясни кметът Боян Кехайов. Това са селата Изгрев, Средец, Бурево, Гърнати, Кундево, Диманово, Върлино и Тънка бара.

Няма поражения по къщите и автомобилите. За няколко часа без ток са били в селата Върлино и Тънка бара.

„Посевите в тези населени места почти на 100% са унищожени. Хората са много отчаяни. Днес ще назнача комисия, за да видим с какво можем да подпомогнем на тези домакинства и стопанства. Имаме разработена наредба за отпускане на еднократна финансова помощ на пострадали при подобни ситуации - до 500 лева”, каза пред NOVA Кехайов.

На въпросната помощ право имат домакинства под прага на бедността.

„Информирах областния управител за ситуацията. Веднага получих обаждане и от представители на Министерския съвет с въпрос с какво могат да помогнат. На този етап все още не знаем какви са щетите, тъй като не сме ги описали подробно на място. Днес ще започнем активна работа по населените места. В нашия район площите са маломерни и разпокъсани, което отнема много време", добави Кехайов.

Автор: Василена Василева
Редактор: Василена Василева
Източник: NOVA    
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Градушка опустоши посевите в община Неделино, как ще бъдат подпомогнати засегнатите

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