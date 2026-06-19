България

МВР с нови данни за Пепи Еврото: Следите водят към чужбина

Главният секретар на МВР заяви, че службите разполагат с информация за местонахождението на издирвания Петьо Петров и при европейска заповед за арест той може бързо да бъде задържан

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 1 час / 19 юни 2026, 12:58
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Министерството на вътрешните работи разполага с оперативна информация за местонахождението на издирвания Петьо Петров, по-известен като Пепи Еврото. Това съобщи главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов в отговор на журналистически въпрос по време на брифинг в сградата на ведомството

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По думите му към момента службите са събрали достатъчно данни, които дават насоки къде се намира бившият следовател, чието име през последните години се превърна в едно от най-коментираните в българската съдебна система.

„Оперативни данни сочат, че има насоки за местонахождението на Петьо Петров. При евентуално издаване на европейска заповед за арест считам, че в кратки срокове той ще бъде задържан и доведен в държавата, за да се изправи пред съда“, заяви Николов.

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Главният секретар уточни, че цялата информация, събрана в хода на оперативно-издирвателните действия, вече е предоставена на Софийската градска прокуратура.

По негови думи материалите са резултат от съвместната работа на служители от сектор „Издирване“ и Главна дирекция „Национална полиция“, които от месеци работят по установяване на местонахождението на Петров.

„На Софийската градска прокуратура са предоставени абсолютно всички материали, свързани с оперативно-издирвателните мероприятия по случая“, посочи Николов, цитиран от NOVA.

Въпреки заявената увереност, че службите са близо до установяване на точната локация на Петров, главният секретар категорично отказа да разкрие към коя държава водят следите.

Според него подобна информация би могла да компрометира работата на разследващите органи и да затрудни евентуалните бъдещи действия по задържането му.

Свидетел по делото срещу Петьо Еврото даде адреса му

Един от най-обсъжданите случаи в съдебната система

Името на Петьо Петров, известен като Пепи Еврото, придоби широка публичност покрай разследването около бившия ресторант „Осемте джуджета“ в София. Случаят предизвика сериозен обществен и политически отзвук заради твърденията за нерегламентирано влияние върху магистрати, прокурори и разследващи органи.

През годините различни свидетелски показания и публично оповестени материали поставиха въпроси за съществуването на неформални механизми за влияние в съдебната система. Именно в този контекст името на Петров многократно беше споменавано в медийни публикации и официални проверки.

След образуването на наказателни производства той изчезна от публичното пространство, а местонахождението му остана неизвестно.

МВнР съобщи има ли информация за Петьо Петров - Еврото в Дубай

Международно издирване

Петьо Петров е обявен за издирване, като през последните месеци периодично се появяваха информации, че може да се намира извън пределите на България.

При издаване на европейска заповед за арест компетентните органи в съответната държава членка на Европейския съюз могат да предприемат действия по установяване, задържане и предаване на издирваното лице на българските власти.

Процедурата е сред най-бързите механизми за съдебно сътрудничество в рамките на ЕС и често позволява екстрадиция в рамките на седмици.

Кой е Пепи Еврото

Петьо Петров е бивш следовател, който напуска системата преди години. Прякорът му „Пепи Еврото“ става широко известен в публичното пространство още преди скандала „Осемте джуджета“.

Случаят придоби особена значимост след поредица от разследвания и свидетелски показания, които поставиха под съмнение начина на функциониране на части от съдебната система и породиха обществени дебати за необходимостта от реформи в прокуратурата и правораздавателните органи.

Разследванията по различни линии продължават и до днес, а издирването на Петров остава един от най-следените случаи от страна на правоохранителните институции и обществото.

Редактор: Василена Василева
Източник: nova.bg    
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