България

Мащабна акция в Пловдив: Над 100 пакета фентанил и марихуана иззети от два имота

Полицията откри опасния синтетичен наркотик при претърсвания на два адреса, разследването продължава

Василена Василева Василена Василева

19 юни 2026, 12:10
Мащабна акция в Пловдив: Над 100 пакета фентанил и марихуана иззети от два имота
Източник: iStock/Getty Images

Н ад 100 пакетчета с фентанил са иззети при специализирана полицейска операция в пловдивския квартал „Столипиново“. Акцията е проведена в началото на месеца от служители на Шесто районно управление, като при нея са задържани двама мъже, съобщиха от Министерството на вътрешните работи.

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Източник: МВР

По време на операцията полицаите са извършили претърсвания в два имота на територията на квартала.

При проверките са открити и иззети общо 100 пакетчета, съдържащи фентанил – синтетичен опиоид, който се счита за един от най-опасните наркотици в света заради изключително високата си концентрация и риск от смъртоносно предозиране.

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Разследването по случая продължава, като към момента не се съобщават подробности за количеството на активното вещество, предназначението на наркотика или евентуалната му връзка с организирани канали за разпространение.

В рамките на същата операция служители на МВР са извършили проверки и на адреси в Първомай и Раковски. Оттам са иззети около 10 грама марихуана.

Властите не уточняват дали между отделните случаи има пряка връзка.

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Източник: МВР

Акцията в Пловдив е част от националните усилия за ограничаване на наркоразпространението и противодействие на организираната престъпност. От МВР нееднократно предупреждават, че навлизането на синтетични наркотици на българския пазар е сред основните рискове пред службите за сигурност.

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Разследването по случая продължава под наблюдението на прокуратурата. Очаква се да бъдат назначени експертизи на иззетите вещества, които да установят точното им съдържание и произход.

При доказване на вина задържаните могат да бъдат подведени под наказателна отговорност за държане и разпространение на високорискови наркотични вещества.

Фентанилът е синтетичен опиоид, използван в медицината за лечение на силни болки, но извън контролираната медицинска употреба представлява сериозна заплаха за общественото здраве. Според специалистите веществото е десетки пъти по-силно от хероина и многократно по-мощно от морфина.

Дори минимални количества могат да доведат до тежко отравяне, дихателна недостатъчност и смърт. Именно поради тази причина фентанилът стои в основата на една от най-тежките наркотични кризи в Съединените щати през последното десетилетие, където ежегодно от свръхдози умират десетки хиляди души.

Експертите предупреждават, че все по-често наркотикът се смесва с други вещества или се продава под формата на таблетки, имитиращи легални медикаменти, без потребителите да знаят реалното съдържание.

Редактор: Василена Василева
Източник: МВР    
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