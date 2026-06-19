Макрон и Мерц атакуват позицията на ЕС за преговори с Путин

Ф ренският президент Еманюел Макрон и германският канцлер Фридрих Мерц се обявиха срещу подхода на Европейския съюз за установяване на комуникация с руския президент Владимир Путин, поставяйки лидерите на двете най-големи държави в блока в открито противопоставяне с голяма част от останалите страни членки.

По време на неочаквано разединена късна среща на върха в Брюксел, първата от 2010 г. насам без дългогодишния „несъгласен глас“ и бивш премиер на Унгария Виктор Орбан, френският президент и германският канцлер са критикували опитите на председателя на Европейския съвет Антонио Коща, който действа от името на всички 27 правителства, да установи контакт с Кремъл, според петима дипломати и представители на ЕС, запознати с разговорите при закрити врати. Част от лидерите обаче са подкрепили Коща.

Разногласията осветяват нарастващо напрежение в сърцевината на ЕС относно подхода към Русия и въпроса кой има право да говори от името на Европа.

Лидери на някои от най-остро настроените срещу Русия държави, както и Дания и Нидерландия, са застанали зад Макрон и Мерц, като според трима от източниците част от участниците са демонстрирали необичайно силно възмущение към Коща.

„Европейският съюз не може да поеме ролята на посредник в тези преговори“, заяви естонският премиер Кристен Михал пред POLITICO . „Предложенията за алтернативни канали или задкулисни дипломатически линии са погрешни… Историята ясно предупреждава за опити за паралелни формати за преговори с диктатори“, посочва още Михал

ЕС от месеци обсъжда какъв тип комуникация, ако изобщо има такава, да поддържа с Путин и кой да я води. Спешността на въпроса се е увеличила, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп постигна предварително мирно споразумение с Иран и даде сигнал на срещата на Г-7 във Франция по-рано тази седмица, че вниманието му отново се насочва към Украйна.

Шефът на кабинета на Коща, Педро Луртие, е осъществил два контакта с представители в Москва през последните седмици, посочват петима официални източника. С оглед на това, че усилията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна са в застой, европейските столици са разделени дали да се даде приоритет на дипломацията или на военната подкрепа за Киев.

The idea that not having a back channel with enemies is smart, it's the most misguided of all. One can support Ukraine and still talk to Russia! Macron, Merz attack EU’s stance on Putin talks https://t.co/U5pwNcYD8s — Ranieri Sabatucci 🇪🇺 (@SabatucciEU) June 19, 2026

Изясняване на позициите

Дискусията в четвъртък вечер по Русия и Украйна, проведена без съветници и дори без мобилни телефони поради чувствителността на темата и продължила два часа повече от планираното, е показала оформянето на два основни лагера.

Позицията на Макрон и Мерц е, че моментът не е подходящ за разговори с Путин и че, когато такъв момент настъпи, инициативата трябва да бъде поета от т.нар. „E3“ - Франция, Германия и Обединеното кралство.

„Мисля, че френският президент изясни нещата и ги постави в правилния ред“, заяви френски правителствен представител, като намекна, че Макрон е изложил позицията си пред Коща по време на срещата.

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Други лидери, „огромен брой“, според представител на държава от ЕС, са заели противоположна позиция, според която именно ЕС трябва да води процеса, като подкрепят Коща.

„Първият въпрос е дали Путин изобщо иска да преговаря. До тогава… никой освен Коща не може да представлява Европейския съюз“, заяви белгийският премиер Барт де Вевер пред POLITICO при напускане на преговорите. „Ако той покаже готовност за преговори, тогава ще трябва отново да решим как да действаме“, допълни той.

Всички официални лица и дипломати са говорили анонимно заради закрития характер на разговорите.

Източник: БГНЕС/EPA

E3, E5 или ЕС?

Срещата е разкрила още няколко разделителни линии. Освен противопоставянето между Коща и E3, Италия и Полша, които формират неформалната група „E5“, са изразили недоволство, че са били изключени от първоначални разговори между E3 и украинския президент Володимир Зеленски преди срещата.

Други представители на ЕС са поставили под въпрос защо именно Европейският съвет трябва да поеме тази роля, вместо Европейската комисия или Европейската служба за външна дейност.

Според дипломат, запознат с разговорите, Мерц е изпратил послание до колегите си, че макар Коща да представлява ЕС, той не бива да действа като посредник. Макар канцлерът да е избягвал открит конфликт на масата на преговорите, той е изразил позицията си по „други начини“.

Коща е бил определен като „силно непрофесионален“ от дипломат, който го обвинява, че е скрил обхвата на контактите си с Русия, станали публични чрез медийни публикации.

Някои държави са били „вбесени“ от тези контакти, а редица лидери са научили за тях едва от медиите, което е предизвикало допълнително недоволство.

Екипът на Коща обаче твърди, че контактите са имали единствено за цел да се създаде комуникационен канал, който да може да бъде използван при необходимост, и че са били „кратки“ и без съдържателни преговори.

Според други дипломати кабинетът на Коща е информирал Германия, Франция, Обединеното кралство и Европейската комисия преди контактите, макар че има и твърдения, че Берлин не е бил уведомен.

Източник: БГНЕС/EPA

„Нуждаем се от действие“

За да има реални преговори с Москва, е необходим „системен механизъм за отчитане“, посочва друг дипломат от ЕС.

Шефът на кабинета на Коща Педро Луртие, който има репутация на умел преговарящ в Брюксел, е говорил пред посланиците на 27-те държави в сряда, след като информацията за контактите стана публична. Той е обяснил, че те са били предприети по пряка молба на Зеленски Европа да участва по-активно в мирния процес.

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„Нуждаем се от формат, който е способен да действа“, заяви високопоставен германски представител, като допълни, че такъв формат трябва да получи „легитимност“ чрез тясно участие на останалите европейски партньори, както и координация с Киев и Вашингтон.

Полша и Италия също настояват да участват в евентуални преговори. Очаква се темата да бъде обсъдена и на среща в Берлин в сряда, на която Мерц ще бъде домакин на Макрон, както и на премиерите на Обединеното кралство, Полша и Италия.