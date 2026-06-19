Пожар в близост до хотели в Слънчев бряг, огънят обхвана и покрив на магазин

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П ожар избухна в района на курортния комплекс Слънчев бряг малко след обед в петък, след като са се запалили отпадъци в близост до хотели, търговски обекти и заведения.

Голям пожар на плажа в Слънчев бряг

Сигналът за инцидента е подаден в ранните следобедни часове, а на място незабавно са изпратени екипи на пожарната, предаде NOVA. Първоначално в гасенето на огъня са се включили два специализирани противопожарни автомобила, но заради усложнената обстановка и силния вятър към района впоследствие са насочени още два екипа.

По информация на противопожарните служби пламъците са тръгнали от запалени отпадъци, като вследствие на поривите на вятъра огънят е достигнал и покрива на близък магазин. Благодарение на бързата намеса на огнеборците разпространението на пожара е било ограничено и не се е стигнало до засягане на хотелски сгради или до риск за туристите в района.

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От пожарната съобщават, че към момента няма данни за пострадали хора. Не се налага и евакуация на посетители или персонал от близките обекти.

Екипите продължават работа по окончателното потушаване на огнището и обезопасяването на района, за да не се допусне повторно разпалване на огъня или прехвърлянето му към съседни терени и постройки.

Слънчев бряг е сред най-големите морски курорти в България и през активния летен сезон районът е особено натоварен заради големия брой туристи. Именно затова всякакви инциденти, свързани с пожари в близост до хотели и търговски обекти, изискват бърза реакция от страна на службите за сигурност и пожарна безопасност.

Пожар в хотел в Слънчев бряг, евакуираха туристи

Причините за възникването на пожара тепърва ще бъдат изяснявани. Не е изключено да бъде извършена проверка за евентуално нарушение на правилата за съхранение и изхвърляне на отпадъци в района.