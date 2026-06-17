Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

М алък самолет катастрофира върху магистрала в американския щат Тексас, предизвиквайки драматични сцени и мащабна спасителна операция. При инцидента е загинал един човек, съобщава "Асошиейтед прес".

Катастрофата е станала в района на град Ларедо, близо до границата с Мексико. След удара машината се е възпламенила, а очевидци са излезли от автомобилите си и са се опитали да помогнат на хората вътре, като разбият прозорците на пилотската кабина.

#Entérate Un #CessnaCitationLatitude (#N523QS) de #Netjets, proveniente de San José del Cabo, sufrió un #accidente durante la fase final de su aproximación al Aeropuerto de #Laredo, #Texas.



Imágenes que circulan redes sociales, muestran el lugar del siniestro y la reacción de… pic.twitter.com/sveMTVKUvz — EnElAire (@Enel_Aire) June 17, 2026

По данни на полицията на борда на самолета са се намирали шестима души. Информацията беше потвърдена от следователя към полицейското управление в Ларедо Хосе Баеса.

Към момента властите не уточняват дали загиналият е бил пътник или член на екипажа на самолета, или се е намирал на земята по време на катастрофата.

🚨Aeronave jet bimotor Cessna Citation Latitude accidentada esta noche en KLRD. pic.twitter.com/BJEqUtqCks — AeroRadioGrinch (@radio_grinch) June 17, 2026

Няма данни за пострадали сред хората, които са се движили с автомобилите си по магистралата. Петима полицейски служители обаче са били откарани в болница след вдишване на дим по време на спасителните действия.

⚠️🚨 Reportan caída de una aeronave en #Laredo, #Texas ✈️



Los primeros reportes indican que el incidente ocurrió en las inmediaciones del Loop 20 por la milla.



Hasta el momento no se ha confirmado el número de personas involucradas ni las posibles causas del accidente pic.twitter.com/81Lyq0k9O5 — Yo te informo MEXICO (@MexicoInformo) June 17, 2026

Самолетът е бил двумоторен „Чесна Ситейшън“, излетял от международното летище „Лос Кабос“ в Мексико. Машината е трябвало да достигне Ларедо, разположен на около 225 километра югозападно от Сан Антонио.

Причините за катастрофата все още не са известни. Разследващите тепърва ще установяват какво е довело до инцидента в последните минути преди самолетът да достигне крайната си точка.

Разпространени в социалните мрежи кадри показват самолета, паднал на една страна и забил се в предпазната мантинела на магистралата. На видеозаписите се виждат и хора, които се опитват да окажат помощ преди пристигането на спасителните екипи.

Федералните авиационни власти и местните служби са започнали разследване, което трябва да изясни всички обстоятелства около катастрофата. Очаква се повече информация за жертвата и останалите хора на борда да бъде оповестена след приключването на първоначалните проверки.