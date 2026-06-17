Свят

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Машината е избухнала в пламъци след удара, а спасители са разбивали кабината, за да извадят хората от нея

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 52 минути / 17 юни 2026, 08:27
Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал
Източник: iStock Photos/Getty Images

М алък самолет катастрофира върху магистрала в американския щат Тексас, предизвиквайки драматични сцени и мащабна спасителна операция. При инцидента е загинал един човек, съобщава "Асошиейтед прес".

Катастрофата е станала в района на град Ларедо, близо до границата с Мексико. След удара машината се е възпламенила, а очевидци са излезли от автомобилите си и са се опитали да помогнат на хората вътре, като разбият прозорците на пилотската кабина.

 

По данни на полицията на борда на самолета са се намирали шестима души. Информацията беше потвърдена от следователя към полицейското управление в Ларедо Хосе Баеса.

Към момента властите не уточняват дали загиналият е бил пътник или член на екипажа на самолета, или се е намирал на земята по време на катастрофата.

 

Няма данни за пострадали сред хората, които са се движили с автомобилите си по магистралата. Петима полицейски служители обаче са били откарани в болница след вдишване на дим по време на спасителните действия.

 

Самолетът е бил двумоторен „Чесна Ситейшън“, излетял от международното летище „Лос Кабос“ в Мексико. Машината е трябвало да достигне Ларедо, разположен на около 225 километра югозападно от Сан Антонио.

Причините за катастрофата все още не са известни. Разследващите тепърва ще установяват какво е довело до инцидента в последните минути преди самолетът да достигне крайната си точка.

Разпространени в социалните мрежи кадри показват самолета, паднал на една страна и забил се в предпазната мантинела на магистралата. На видеозаписите се виждат и хора, които се опитват да окажат помощ преди пристигането на спасителните екипи.

Федералните авиационни власти и местните служби са започнали разследване, което трябва да изясни всички обстоятелства около катастрофата. Очаква се повече информация за жертвата и останалите хора на борда да бъде оповестена след приключването на първоначалните проверки.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Пламен Йотински    
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