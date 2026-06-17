Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

И лон Мъск, известният ръководител на Tesla и SpaceX, наскоро сподели за сутрешната си рутина. Противно на очакванията за елитен начин на живот, милиардерът предпочита сравнително семпла и питателна храна.

Диетичният избор на Мъск

По време на участие в подкаста The Joe Rogan Experience, той призна, че започва деня си с високопротеинова закуска - пържола и яйца.

Според предприемача, той е елиминирал хляба от закуската си. Мъск смята, че въглехидратите са причина за енергийните „люлки“. В началото има рязък прилив на енергия, който бързо е последван от чувство на изтощение.

„Всички сме претоварени с въглехидрати. Въглехидратите причиняват този голям срив – покачването и срива“, каза той.

Какво казват диетолозите за тази закуска

Въпреки че диетолозите имат различни мнения относно нисковъглехидратните диети, съставът на закуската на Мъск наистина е богат на полезни хранителни вещества.

Яйца

Според Националната здравна служба на Обединеното кралство (NHS), яйцата са едни от най-хранителните храни. Те съдържат протеини, витамини B12 и D, както и минерали като селен и йод. Яйцата са богати и на холин, който според изследвания на Националните здравни институти на САЩ има положителен ефект върху паметта, когнитивните функции и нервната система.

Стек

Червеното месо е източник на висококачествен протеин, желязо и цинк. Желязото е от съществено значение за транспорта на кислород, а витамин B12 помага в борбата с умората.

Британската фондация по хранене отбелязва, че постното червено месо може да бъде част от балансирана диета, ако се консумира умерено.

Освен това, научни обзори, публикувани в списание Nutrients, потвърждават, че закуските с високо съдържание на протеини помагат на хората да се чувстват сити за по-дълго време, което намалява желанието за лека закуска през деня.