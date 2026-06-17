Любопитно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Най-богатият човек в света сподели, че е елиминирал хляба от сутрешното си меню, за да избегне енергийния срив. Вместо това той залага на протеинова бомба от пържола и яйца – комбинация, която според диетолозите държи ситост и бори умората

17 юни 2026, 06:44
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Източник: Getty

И лон Мъск, известният ръководител на Tesla и SpaceX, наскоро сподели за сутрешната си рутина. Противно на очакванията за елитен начин на живот, милиардерът предпочита сравнително семпла и питателна храна.

Диетичният избор на Мъск

По време на участие в подкаста The Joe Rogan Experience, той призна, че започва деня си с високопротеинова закуска - пържола и яйца.

Според предприемача, той е елиминирал хляба от закуската си. Мъск смята, че въглехидратите са причина за енергийните „люлки“. В началото има рязък прилив на енергия, който бързо е последван от чувство на изтощение.

„Всички сме претоварени с въглехидрати. Въглехидратите причиняват този голям срив – покачването и срива“, каза той.

Милиардерите чупят рекорди: Илон Мъск е №1 в списъка на Forbes
9 снимки
Мъск
Марк Зукърбърг
Безос
Лари Елисън

Какво казват диетолозите за тази закуска

Въпреки че диетолозите имат различни мнения относно нисковъглехидратните диети, съставът на закуската на Мъск наистина е богат на полезни хранителни вещества.

Яйца

Според Националната здравна служба на Обединеното кралство (NHS), яйцата са едни от най-хранителните храни. Те съдържат протеини, витамини B12 и D, както и минерали като селен и йод. Яйцата са богати и на холин, който според изследвания на Националните здравни институти на САЩ има положителен ефект върху паметта, когнитивните функции и нервната система.

Неудобни и странни факти за Илон Мъск
12 снимки
Х мен
Железният човек влиза в историята с рекордни приходи
кола на джеймс бонд
настолна игра

Стек

Червеното месо е източник на висококачествен протеин, желязо и цинк. Желязото е от съществено значение за транспорта на кислород, а витамин B12 помага в борбата с умората.

Британската фондация по хранене отбелязва, че постното червено месо може да бъде част от балансирана диета, ако се консумира умерено.

Освен това, научни обзори, публикувани в списание Nutrients, потвърждават, че закуските с високо съдържание на протеини помагат на хората да се чувстват сити за по-дълго време, което намалява желанието за лека закуска през деня.

Източник: rbc.ua    
Илон Мъск здравословно хранене диета високопротеинова закуска въглехидрати яйца червено месо метаболизъм хранителен режим нутриенти
Последвайте ни

По темата

Времето в сряда: Идеално по морето, бурно в планините

Времето в сряда: Идеално по морето, бурно в планините

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Избират изпълняващ функциите директор на НСлС

Избират изпълняващ функциите директор на НСлС

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не

Защо някои хора помнят сънищата си, а други - не

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

По-смели, по-глобални, по-предприемчиви: как Gen Z променя бизнес средата

biss.bg
Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

Как кучетата пият вода: научното обяснение зад този уникален процес

dogsandcats.bg
Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония
Ексклузивно

Задържаха мъж за палежа пред българското посолство в РС Македония

Преди 1 ден
Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ
Ексклузивно

Американски бомбардировач B-52 се разби в САЩ

Преди 1 ден
САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран
Ексклузивно

САЩ предлагат 300 млрд. долара фонд за Иран

Преди 1 ден
Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас
Ексклузивно

Автомобил помете жена на тротоар край Свети Влас

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Две основни версии за палежа пред българското посолство в Скопие

Две основни версии за палежа пред българското посолство в Скопие

Свят Преди 8 часа

Медиите в Северна Македония гордо цитират Тошковски и Мицкоски

Израел прехвана ракети на "Хизбула" и нанесе удари в Южен Ливан

Израел прехвана ракети на "Хизбула" и нанесе удари в Южен Ливан

Свят Преди 9 часа

Иран заплаши Израел с "твърд отговор", ако не прекрати атаките в Ливан

Ключови промени доклада на ЕП за Северна Македония, гласуването е утре

Ключови промени доклада на ЕП за Северна Македония, гласуването е утре

Свят Преди 11 часа

Докладът беше приет в Комисията по външни работи на Европейския парламент

Руски военен кораб стреля насред Ламанша

Руски военен кораб стреля насред Ламанша

Свят Преди 11 часа

Смята се, че инцидентът е станал на около 20 морски мили южно от остров Уайт

Силна градушка удари села в община Неделино

Силна градушка удари села в община Неделино

България Преди 12 часа

Засегнатите села са Изгрев, Бурево, Средец, Гърнати и Диманово

Разкриха мащабен заговор срещу празника на Тръмп в Белия дом

Разкриха мащабен заговор срещу празника на Тръмп в Белия дом

Свят Преди 12 часа

Арести са извършени в четири федерални окръга на САЩ

От "КУБ" излязоха с позиция за кмета на Варна

От "КУБ" излязоха с позиция за кмета на Варна

България Преди 13 часа

"КУБ": Ние не сме "анклав" нито „престъпна групировка“

Съдът остави в ареста единия от обвиняемите за "Челопешко шосе"

Съдът остави в ареста единия от обвиняемите за "Челопешко шосе"

България Преди 13 часа

СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от мъжа

Откриха мъртва, обявена за изчезнала жена, край Александрово

Откриха мъртва, обявена за изчезнала жена, край Александрово

България Преди 13 часа

По случая е започнато е досъдебно производство

Протест няма да има - транспортният бранш се срещна с Радев

Протест няма да има - транспортният бранш се срещна с Радев

България Преди 14 часа

Премиерът е бил запознат с проблемите в сектора

Жена загина и пет души са ранени в тежка катастрофа край Велинград

Жена загина и пет души са ранени в тежка катастрофа край Велинград

България Преди 14 часа

По първоначална информация са се ударили лек автомобил „Опел Астра" и микробус „Фолксваген Транспортер"

Снимката е илюстративна

Медицинско чудо: Спасиха зрението на недоносено бебе, родено под 800 грама

България Преди 14 часа

Успешна лазерна операция на недоносено бебе, родено едва в 24-та гестационна седмица и с тегло под 800 грама, беше извършена в Очната клиника на УМБАЛ „Александровска“

Снимката е илюстративна

17-годишен тийнейджър си създаде собствена държава между Сърбия и Хърватия

Любопитно Преди 14 часа

Новата микродържава Гапли изникна по поречието на Дунав заради граничен спор, задвижвана от интернет и амбицията на един тийнейджър

Над 34 000 евро за студенти с онкологични заболявания събра инициативата „Студентите бягат с УАСГ“

Над 34 000 евро за студенти с онкологични заболявания събра инициативата „Студентите бягат с УАСГ“

Любопитно Преди 14 часа

Средствата ще бъдат разпределени между нуждаещи се младежи от университетите, които подкрепиха инициативата

МВнР привика временно управляващия посолството на Северна Македония

МВнР привика временно управляващия посолството на Северна Македония

България Преди 14 часа

МВнР: Всякакви опити за всяване на страх у българите в Република Северна Македония са недопустими

Записаха Макрон и Зеленски да се уговарят за Тръмп

Записаха Макрон и Зеленски да се уговарят за Тръмп

Свят Преди 15 часа

Разговорът между Макрон и Зеленски е пореден пример за това как европейските лидери внимателно управляват отношенията си с Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които не понасят летните жеги

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Жътвата почва, рискът от пожар се повишава

sinoptik.bg
1

Студенти почистиха южния плаж на Приморско

sinoptik.bg

Нумерологична прогноза за 16 юни, сряда

Edna.bg

Топ 5 филма за първа среща: романтика, смях и малко магия

Edna.bg

Лео Меси пренаписа историята с фамозен хеттрик срещу Алжир

Gong.bg

НА ЖИВО: Австрия - Йордания 0:0

Gong.bg

Седмокласници и десетокласници се явяват на НВО по БЕЛ

Nova.bg

Депутатите обсъждат замразяването на заплатите си

Nova.bg