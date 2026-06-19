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"Цял Ливан трябва да гори": Бен Гвир призова за твърд отговор след смъртта на четирима израелски военнослужещи

Първите израелски военни жертви след споразумението между Вашингтон и Техеран предизвикаха остри реакции и нови удари срещу позиции на „Хизбула“

Василена Василева Василена Василева

19 юни 2026, 12:25
"Цял Ливан трябва да гори": Бен Гвир призова за твърд отговор след смъртта на четирима израелски военнослужещи
Източник: AP/БТА

Н апрежението по границата между Израел и Ливан отново се изостря, след като четирима израелски военнослужещи бяха убити по време на операции в Южен Ливан. Случаят предизвика остра реакция от страна на израелския министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир, който призова за още по-твърд отговор срещу съседната държава.

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„С цялото уважение към американците, но Израел трябва да даде ясен знак на света, че кръвта на нашите синове и сигурността на нашите граждани не бива да бъдат изоставяни на произвола на съдбата. Цял Ливан трябва да гори“, заяви Бен-Гвир, цитиран от Франс прес.

Изказването идва на фона на подновените бойни действия между Израел и ливанското проиранско движение „Хизбула“, въпреки скорошните дипломатически усилия за прекратяване на конфликта в региона.

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Първи жертви след споразумението между САЩ и Иран

Израелската армия съобщи, че сред загиналите е подполковник Дор Гедалия Бен-Симхон. Имената на останалите трима военнослужещи бяха обявени по-късно от военните власти.

Според ЦАХАЛ войниците са загинали по време на операция в Южен Ливан. Това са първите израелски военни жертви след подписването на меморандума за разбирателство между Съединените щати и Иран, който трябваше да отвори път към прекратяване на бойните действия на различните фронтове в Близкия изток.

Споразумението между Вашингтон и Техеран предвиждаше постепенно деескалиране на конфликтите в региона, включително между Израел и „Хизбула“, както и възстановяване на дипломатическите контакти по редица въпроси, свързани със сигурността.

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Израел отвърна с нови удари

Малко след съобщението за загиналите войници Израелските сили за отбрана обявиха, че са нанесли серия от въздушни удари срещу инфраструктура на „Хизбула“ в долината Бекаа – стратегически район в Източен Ливан, разположен на около 30 километра от столицата Бейрут.

От армията заявиха, че операцията е била предприета в отговор на многократни нарушения на примирието от страна на шиитската групировка.

Според израелските военни атакуваните обекти са били използвани за военни цели и са част от логистичната и оперативна инфраструктура на „Хизбула“.

От своя страна движението все още не е публикувало подробна информация за последните събития, но през последните седмици нееднократно обвиняваше Израел в нарушения на договореностите за прекратяване на огъня.

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Риск от нова ескалация

Острите думи на Бен-Гвир вероятно ще засилят опасенията на международната общност от нова ескалация на конфликта. Израелският министър е сред най-влиятелните представители на крайнодесния лагер в правителството на премиера Бенямин Нетаняху и често настоява за по-твърди военни действия срещу противниците на Израел в региона.

Изказването му идва в момент, когато администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп се опитва да запази крехкия баланс, постигнат след споразумението с Иран, и да предотврати разрастването на конфликта в пълномащабна регионална война.

Конфликтът между Израел и „Хизбула“ продължава повече от две десетилетия, но се изостри значително след началото на войната в Газа. Подкрепяната от Иран ливанска групировка започна редовни атаки срещу израелски позиции по северната граница, заявявайки, че действа в подкрепа на палестинците.

В отговор Израел предприе мащабни въздушни и сухопътни операции в Южен Ливан. Сблъсъците доведоха до хиляди жертви, масово разселване на населението и сериозни разрушения от двете страни на границата.

Подписаният меморандум между САЩ и Иран беше възприет като важна стъпка към намаляване на напрежението в региона. Смъртта на четиримата израелски войници и последвалите удари обаче показват, че ситуацията остава изключително крехка и рискът от ново разпалване на конфликта продължава да бъде висок.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Алексей Маргоевски, Николай Джамбазов    
Израел Ливан Хизбула Итамар Бен-Гвир Близък изток военен конфликт ЦАХАЛ Южен Ливан сигурност геополитика
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