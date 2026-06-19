България

Остър политически сблъсък у нас заради санкциите срещу Русия и казуса с патриарх Кирил

Партиите в НС се разделиха заради позицията на България по нов пакет европейски санкции, като спорът ескалира около предложението за изключване на руския патриарх Кирил от списъка

Василена Василева Василена Василева

19 юни 2026, 11:22
Остър политически сблъсък у нас заради санкциите срещу Русия и казуса с патриарх Кирил
Източник: БТА

В ълна от политически реакции предизвика заявката на премиера Румен Радев, че България ще наложи вето върху новия пакет санкции срещу Русия, ако от списъка не бъде изваден руският патриарх Кирил.

От „Възраждане“ приветстваха решението, но настояха ветото да обхване целия пакет санкции. От ГЕРБ-СДС определиха защитата на патриарха като отстъпление от европейската позиция на България, а от „Демократична България“ предупредиха, че страната рискува да се изолира в ЕС по примера на Унгария.

България предприе неочакван ход за санкциите на ЕС: Кой защити руския патриарх Кирил?

  • Цончо Ганев, „Възраждане“

От името на „Възраждане“ депутатът Цончо Ганев изрази подкрепа за намерението на правителството да защити патриарх Кирил от санкции, но го определи като недостатъчно.

„Да, изключително правилно е да се наложи вето руският патриарх да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси и икономиката ни“, заяви Ганев, цитиран от DarikNews.bg. Според него кабинетът е готов да подкрепи мерки, които ще имат негативен ефект върху страната, включително по отношение на икономиката и европейските финансови механизми.

Обрат, България не подкрепя новите санкции срещу Русия

  • Даниел Митов, ГЕРБ-СДС

От ГЕРБ-СДС разкритикуваха позицията на правителството, като заявиха, че защитата на патриарх Кирил не носи ползи за България и създава впечатление, че страната застава в защита на инструмент на руското влияние.

В декларация, прочетена от Даниел Митов, партията подчертава, че спорът не е за религията или православието, а за ролята на конкретна фигура, която според тях публично е оправдавала войната на Русия срещу Украйна. От ГЕРБ-СДС посочват още, че религиозният авторитет не може да служи като политически имунитет и че националният интерес не бива да се обвързва с исторически зависимости.

България с резерви към мерките за руския патриарх Кирил

Според формацията България има основание да защитава икономическите си интереси при санкционните преговори, но не и да обвързва позицията си със специална защита за патриарх Кирил. От ГЕРБ-СДС предупреждават, че подобен подход поставя под съмнение европейската ориентация на страната.

Радев: България ще наложи вето на новите санкции срещу Русия

  • Божидар Божанов, „Демократична България“

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов сравни действията на България с политиката на Унгария при Виктор Орбан.

„Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария. Радев заема позицията, която заемаше Орбан, който блокираше тези санкции именно срещу руския патриарх. Сега ние поемаме щафетата“, коментира той пред журналисти в парламента.

По думите му темата няма религиозен характер, а е изцяло политическа. Божанов посочи, че православни държави като Румъния и Гърция не подкрепят подобна позиция и предупреди, че България рискува да бъде изолирана в момент, когато в Европа се изгражда новата архитектура за сигурност и отбрана.

Той отбеляза, че решенията по санкциите са в правомощията на правителството и парламентът не може да ги блокира, но опозицията е длъжна да посочва стратегическите грешки на управлението и да търси политическа отговорност за тях.

Редактор: Василена Василева
Източник: DarikNews.bg    
Румен Радев санкции срещу Русия патриарх Кирил вето Възраждане ГЕРБ-СДС Демократична България политически реакции европейска ориентация България
Последвайте ни
„Честито, колата е ваша“: Автокъща в София завлече десетки клиенти с близо 200 000 евро

„Честито, колата е ваша“: Автокъща в София завлече десетки клиенти с близо 200 000 евро

Гаф разкри тайното елитно общество на Илон Мъск: Какво правят там

Гаф разкри тайното елитно общество на Илон Мъск: Какво правят там

Тригодишно дете падна при крокодили в зоопарк, арестуваха непознат за опит за убийство

Тригодишно дете падна при крокодили в зоопарк, арестуваха непознат за опит за убийство

Защо Роналдо, Мбапе и други звезди на Световното играят с розови бутонки

Защо Роналдо, Мбапе и други звезди на Световното играят с розови бутонки

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
И Volkswagen смята, че има твърде много модели, ще опростява гамата

И Volkswagen смята, че има твърде много модели, ще опростява гамата

carmarket.bg
Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят
Ексклузивно

Диетата на най-богатия: Какво закусва Илон Мъск и защо диетолозите го подкрепят

Преди 2 дни
17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище
Ексклузивно

17 юни: Нощта на вампира - как Дракула опита да убие Мехмед II край Търговище

Преди 2 дни
<p>Градушка опустоши посевите в община Неделино</p>
Ексклузивно

Градушка опустоши посевите в община Неделино

Преди 2 дни
<p>Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал</p>
Ексклузивно

Самолет се разби на магистрала в Тексас, има загинал

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Парламентът одобри увеличен финансов ресурс по програма InvestEU за България

Парламентът одобри увеличен финансов ресурс по програма InvestEU за България

България Преди 18 минути

Средствата достигат близо 247 млн. евро и ще се насочват към зелени инвестиции и подкрепа за малки и средни предприятия

Проверете етикетите: 8 популярни Е-та, които масово увреждат сърцето

Проверете етикетите: 8 популярни Е-та, които масово увреждат сърцето

Свят Преди 24 минути

В забързаното ни ежедневие, преработените храни често се превръщат в бързо и лесно решение. Но замисляли ли сме се какво всъщност крие дългия списък със съставки, отпечатан върху опаковките?

<p>Европа се разцепи: Тайни контакти с Москва разпалват скандал</p>

Макрон и Мерц атакуват позицията на ЕС за преговори с Путин

Свят Преди 56 минути

Късно вечерна среща на върха в Брюксел разкри дълбоки разногласия между европейските лидери относно това дали, кога и чрез кого да се водят преговори с Русия за войната в Украйна

<p>Масови проверки в цялата страна: БАБХ влиза по схемите за училищно мляко и плод</p>

БАБХ започва масирани проверки на „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ в цялата страна

България Преди 58 минути

Инспекторите ще следят за качеството и произхода на храните, които се предоставят на децата

Спряха строеж на сграда край река Санданска Бистрица, инвеститорът твърди, че има всички разрешителни

Спряха строеж на сграда край река Санданска Бистрица, инвеститорът твърди, че има всички разрешителни

България Преди 1 час

Проектът за 60 апартамента предизвика жалби и проверки заради съмнения за застрояване в крайречна зона

<p>Разкрит е финалният доклад за имплозията на&nbsp;подводницата &bdquo;Титан&ldquo;</p>

Смъртоносната експедиция до „Титаник“ с подводницата „Титан“ - доклад разкрива как е допусната фаталната грешка

Свят Преди 1 час

Канадски доклад разкрива пропуски в инженерния дизайн и липса на достатъчно тестове

Дейви Чейс

Разкриха ужасяващи подробности за смъртта на звездата от „Лило и Стич“ Дейви Чейс

Свят Преди 1 час

Звездата от „Лило и Стич“ Дейви Чейс е ставала все по-слаба и по-слаба през последните месеци от живота си, борейки се със зависимостта си в лосанджелиския квартал Скид Роу, разкри социален работник

Държавата плаща сериозни суми на българи от чужбина, за да се върнат

Държавата плаща сериозни суми на българи от чужбина, за да се върнат

България Преди 1 час

Мярката "Избирам България" предлага различни стимули за завръщащите се. Те включват помощ за преместване на покъщнина, добавка за настаняване и транспортни разходи до работното място. За чуждестранни членове на семействата са осигурени обучения по български език

Автобус блъсна жена на пешеходна пътека в Добрич

Автобус блъсна жена на пешеходна пътека в Добрич

България Преди 1 час

Инцидентът е станал в петък сутрин, малко след 8:00 ч.

Щастлива развръзка: Семейството на 12-годишната Ани получи ключовете за новия си дом

Щастлива развръзка: Семейството на 12-годишната Ани получи ключовете за новия си дом

България Преди 1 час

Новото жилище е необзаведено и има нужда от освежителен ремонт, но за семейството то е сбъдната мечта

Заловиха 17-годишен да шофира край Перник, колата е на криминално проявен

Заловиха 17-годишен да шофира край Перник, колата е на криминално проявен

България Преди 1 час

Ученикът е бил тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества, резултатите и от двете проби са отрицателни

„Реабилитиран“ педофил с 3 присъди стана пазач на столично училище и пак нападна дете

„Реабилитиран“ педофил с 3 присъди стана пазач на столично училище и пак нападна дете

България Преди 1 час

Пратили го да пази 81 СУ в жк „Младост“, с което имали договор. Точно там учи поредната жертва на Карамихайлов

Пребита, хвърлена в дупка и само 8 години затвор за убиеца: Близките на починала в Гърция българка искат справедливост

Пребита, хвърлена в дупка и само 8 години затвор за убиеца: Близките на починала в Гърция българка искат справедливост

България Преди 2 часа

Осъденият получи 8 години затвор, но беше оправдан по обвинението за умишлено убийство

ЕС застана зад България след палежа в Скопие: Насилието е недопустимо

ЕС застана зад България след палежа в Скопие: Насилието е недопустимо

Свят Преди 2 часа

Европейски и дипломатически мисии осъдиха атаката срещу автомобили пред българското посолство в Северна Македония и призоваха виновните да бъдат подведени под отговорност

Археолози откриха „прототип“ на Стоунхендж, изграден 500 години по-рано

Археолози откриха „прототип“ на Стоунхендж, изграден 500 години по-рано

Любопитно Преди 2 часа

Стоунхендж може да е най-известният праисторически паметник във Великобритания, но не е първият по рода си

ЕС затяга натиска срещу Москва: Санкциите срещу Русия се удължават за първи път с цяла година

ЕС затяга натиска срещу Москва: Санкциите срещу Русия се удължават за първи път с цяла година

България Преди 2 часа

Решението беше взето на срещата на върха в Брюксел, а европейските лидери обещаха още мерки срещу руската военна икономика и приходите от енергийния сектор

Всичко от днес

От мрежата

Кои са трите вида Пудели и кой е най-добрият избор за вас

dogsandcats.bg

15 странни неща, които кучето прави, защото ви обича

dogsandcats.bg
1

Горещини до края на юни

sinoptik.bg
1

ООН предупреди за риска от "Ел Ниньо"

sinoptik.bg

„Развод на кредит“ минава през тестова прожекция по модела на Холивуд

Edna.bg

Матю Макконъхи и Уди Харелсън търсят истината дали са братя

Edna.bg

Ето заради тези голове ЦСКА купи Жоел Цварц (видео)

Gong.bg

Крушарски автор на позицията на Локомотив Пловдив за Цварц, директор напусна

Gong.bg

NOVA протяга ръка: Медията и предаването „SOS Разтребители“ ще ремонтират и почистят общинското жилище на Ани от Варна

Nova.bg

Хвърлена в дупка със счупен гръбнак: Българка беше убита от мъжа си в Гърция, осъдиха го за телесна повреда

Nova.bg