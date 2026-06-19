Остър политически сблъсък у нас заради санкциите срещу Русия и казуса с патриарх Кирил

В ълна от политически реакции предизвика заявката на премиера Румен Радев, че България ще наложи вето върху новия пакет санкции срещу Русия, ако от списъка не бъде изваден руският патриарх Кирил.

От „Възраждане“ приветстваха решението, но настояха ветото да обхване целия пакет санкции. От ГЕРБ-СДС определиха защитата на патриарха като отстъпление от европейската позиция на България, а от „Демократична България“ предупредиха, че страната рискува да се изолира в ЕС по примера на Унгария.

България предприе неочакван ход за санкциите на ЕС: Кой защити руския патриарх Кирил?

Цончо Ганев, „Възраждане“

От името на „Възраждане“ депутатът Цончо Ганев изрази подкрепа за намерението на правителството да защити патриарх Кирил от санкции, но го определи като недостатъчно.

„Да, изключително правилно е да се наложи вето руският патриарх да не бъде санкциониран. Но по-важното е правителството да наложи вето върху целия пакет от санкции, които касаят българските интереси и икономиката ни“, заяви Ганев, цитиран от DarikNews.bg. Според него кабинетът е готов да подкрепи мерки, които ще имат негативен ефект върху страната, включително по отношение на икономиката и европейските финансови механизми.

Обрат, България не подкрепя новите санкции срещу Русия

Даниел Митов, ГЕРБ-СДС

От ГЕРБ-СДС разкритикуваха позицията на правителството, като заявиха, че защитата на патриарх Кирил не носи ползи за България и създава впечатление, че страната застава в защита на инструмент на руското влияние.

В декларация, прочетена от Даниел Митов, партията подчертава, че спорът не е за религията или православието, а за ролята на конкретна фигура, която според тях публично е оправдавала войната на Русия срещу Украйна. От ГЕРБ-СДС посочват още, че религиозният авторитет не може да служи като политически имунитет и че националният интерес не бива да се обвързва с исторически зависимости.

България с резерви към мерките за руския патриарх Кирил

Според формацията България има основание да защитава икономическите си интереси при санкционните преговори, но не и да обвързва позицията си със специална защита за патриарх Кирил. От ГЕРБ-СДС предупреждават, че подобен подход поставя под съмнение европейската ориентация на страната.

Радев: България ще наложи вето на новите санкции срещу Русия

Божидар Божанов, „Демократична България“

Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов сравни действията на България с политиката на Унгария при Виктор Орбан.

„Виждаме, че България се превръща в Орбанова Унгария. Радев заема позицията, която заемаше Орбан, който блокираше тези санкции именно срещу руския патриарх. Сега ние поемаме щафетата“, коментира той пред журналисти в парламента.

По думите му темата няма религиозен характер, а е изцяло политическа. Божанов посочи, че православни държави като Румъния и Гърция не подкрепят подобна позиция и предупреди, че България рискува да бъде изолирана в момент, когато в Европа се изгражда новата архитектура за сигурност и отбрана.

Той отбеляза, че решенията по санкциите са в правомощията на правителството и парламентът не може да ги блокира, но опозицията е длъжна да посочва стратегическите грешки на управлението и да търси политическа отговорност за тях.