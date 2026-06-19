България

Масово стягаме куфарите: Българите поверяват почивката си на AI

Близо 80% от българите планират пътувания тази година, като повече от половината ще преминат границата. Това показва проучване за намеренията за пътувания и начините на плащане в Централна и Източна Европа

Надежда Неменски Надежда Неменски

19 юни 2026, 12:32
Масово стягаме куфарите: Българите поверяват почивката си на AI
Източник: iStock/GettyImages

Б лизо 80% от българите планират пътувания тази година, като повече от половината ще преминат границата. Това показва проучване за намеренията за пътувания и начините на плащане в Централна и Източна Европа.

Изследването, проведено сред потребители, разкрива нарастващо доверие в изкуствения интелект (AI) за организация на пътувания. 54% от анкетираните българи биха се доверили на AI агент да планира тяхната почивка или командировка.

Това е значителен ръст, отразяващ глобалната тенденция за дигитализация на услугите, пише "24 часа". Въпреки това, когато става въпрос за финансови транзакции и банкови услуги, свързани с пътуванията, българите все още предпочитат човешкия контакт.

Пътуванията се превръщат във все по-важен фактор при избора на банка. Потребителите търсят финансови институции, които предлагат гъвкави решения и сигурност при плащания в чужбина. Данните сочат, че въпреки напредъка на AI, личният съвет и подкрепа от банков служител остават ключови за мнозина.

Проучването подчертава двойственото отношение на потребителите: отвореност към нови технологии за удобство, но и силна нужда от човешка гаранция при вземането на важни финансови решения. Това поставя предизвикателство пред банките да интегрират AI решения, без да губят връзката с клиентите си.

Според данните, 79% от българите планират да пътуват в страната през тази година, докато 57% възнамеряват да посетят чужбина. Това показва силно желание за пътешествия след период на ограничения.

Въпреки нарастващото доверие в AI за планиране, опитът показва, че за сложни финансови въпроси, свързани с международни пътувания, хората все още търсят експертното мнение на банкови специалисти. Това е особено валидно при управлението на валутни рискове, застраховки или специфични банкови продукти за пътуващи.

По темата

Редактор: Надежда Неменски
Източник: "24 часа"    
пътувания туризъм изкуствен интелект банкови услуги дигитализация финансови решения планиране на почивка потребителско поведение технологии България
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