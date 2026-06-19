Мегаземетресението в Япония от 2011 г. преместило цялата държава на изток

З еметресението и последвалото цунами през 2011 г. в Япония са изместили страната на изток. Магнитудът на труса беше ужасяващите 9.0 по скалата на Рихтер. Това е най-мощното земетресение, регистрирано някога в Япония.

Данните, потвърдени от Японската метеорологична агенция, показват, че земетресението е причинило значителни промени в земната кора. Някои изследвания сочат, че цялата страна се е придвижила с няколко метра на изток. Това явление е пряк резултат от огромната енергия, освободена по време на труса, съобщава The Independent.

Учените от университета в Токио потвърдиха, че земетресението е предизвикало вертикално изместване на земната кора. Някои райони на източното крайбрежие на Япония са потънали с до метър. Записани са и хоризонтални движения, при които земната маса се е изместила значително на изток

Цунамито, достигнало височина до 40 метра, предизвика масови разрушения. Над 18 000 души загинаха или бяха в неизвестност. Милиони останаха без домове и достъп до основни услуги. Правителството на Япония, водено от тогавашния министър-председател Наото Кан, предприе спешни мерки за подпомагане на засегнатите райони.

Възстановяването на Япония от тази катастрофа продължава години наред. Уроците от бедствието доведоха до подобряване на системите за ранно предупреждение и подготовката за извънредни ситуации. Международната общност оказа значителна помощ на Япония в този труден период.

Събитията от 2011 г. имаха и геополитическо отражение. Те подчертаха уязвимостта на Япония, но и нейната устойчивост. Катастрофата стимулира дебати относно ядрената енергетика в световен мащаб, особено след инцидента във Фукушима Даичи.