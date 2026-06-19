Парламентът одобри увеличен финансов ресурс по програма InvestEU за България

П арламентът прие на първо и второ четене в едно заседание законопроект за ратифициране на Първо изменение и потвърждаване на Споразумението за финансов принос между Европейския съюз (ЕС) и България по отношение на раздел „Държава членка“ по програма InvestEU.

С приетите промени се увеличава финансовият ресурс, предвиден за страната ни, до 246 964 246 евро. Това е значително повишение спрямо първоначално договорените 150 000 000 евро, като средствата представляват принос по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

От текста на законопроекта става ясно, че с увеличението не се създават допълнителни финансови ангажименти за държавния бюджет. Финансовият принос за гаранционния механизъм на Европейския съюз се осигурява чрез вече договорени ресурси за България по фондовете при споделено управление, както и чрез средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова уточни по време на обсъжданията, че с актуализацията на ресурса до 246,9 млн. евро се променя и т.нар. последна дебитна нота за 2027 г.

По думите ѝ Европейският инвестиционен фонд вече е сключил споразумения с четири български банки, чрез които средствата ще бъдат насочвани към крайни бенефициенти под формата на нисколихвени кредити.

Финансирането ще се използва основно за проекти в областта на зелените инвестиции, включително възобновяеми енергийни източници, както и за подпомагане на малки и средни предприятия.

Програмата InvestEU е ключов инструмент на Европейския съюз за насърчаване на инвестициите в държавите членки, като комбинира публични и частни ресурси с цел стимулиране на икономически растеж, иновации и устойчиво развитие.

С приетото решение България ще разполага с по-голям финансов ресурс за подпомагане на проекти, насочени към модернизация на икономиката и зеления преход.