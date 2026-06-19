Депутатите се разбраха за старта на процедурата за нов ВСС и Инспектората към него

След два дни обсъждания в парламентарната комисия по правни въпроси е постигнато съгласие по текстовете от Закона за съдебната власт, които ще позволят да започне процедурата по избор на нов състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на Инспектората към него. Това съобщи министърът на правосъдието Николай Найденов чрез публикация в социалните мрежи.

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По думите му постигнатият консенсус е важна стъпка за функционирането на съдебната система, тъй като настоящите органи работят с изтекли мандати.

„Доволен съм, че по тази тема беше постигнат консенсус. Българската съдебна система не може повече да функционира с органи с отдавна изтекли мандати. Необходимо е най-накрая да осигурим легитимно обновяване на органите, които управляват и осъществяват контрол върху съдебната власт“, заяви Найденов.

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По време на обсъжданията са били разгледани и редица допълнителни предложения, свързани с по-широката реформа в съдебната система. Сред тях са въпроси, касаещи кариерното развитие на магистратите, правомощията на административните ръководители, както и организацията на работа в съдебните органи.

Министърът отбеляза, че тези теми са от съществено значение, но изискват по-задълбочено обсъждане с професионалната общност и достатъчно време за изготвяне на качествени законодателни решения.

„Това са важни теми. Те обаче изискват по-задълбочено обсъждане с професионалната общност и достатъчно време за качествена законодателна работа“, посочи той.

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Според Найденов към момента основният приоритет е осигуряването на условия за избор на нов състав на ВСС и на Инспектората към него. Той допълни, че предложенията, които не са включени в настоящия законопроект или са били оттеглени, ще бъдат преработени и внесени допълнително чрез Министерския съвет.

„Сред тях са текстове, свързани с вътрешните процедури в съдебната система, включително тези за кариерно израстване“, уточни министърът.

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Предстои законопроектът за изменения и допълнения в Закона за съдебната власт да бъде разгледан и гласуван окончателно в пленарната зала на Народното събрание.

Найденов добави, че приемането на тези промени не означава край на съдебната реформа, а представлява първа необходима стъпка към решаването на дълго отлагани проблеми. По думите му работата по останалите ключови промени в системата продължава.