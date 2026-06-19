Свят

Тригодишно дете падна при крокодили в зоопарк, арестуваха непознат за опит за убийство

Полицията разследва обстоятелствата около случая

19 юни 2026, 11:51
Тригодишно дете падна при крокодили в зоопарк, арестуваха непознат за опит за убийство
Източник: iStock

Т ригодишно момче е в критично състояние, след като е паднало в заграждение с крокодили в зоопарк в английското графство Хънтингдъншър, съобщиха от полицията в Кембриджшър. По случая е арестуван 30-годишен мъж по подозрение в опит за убийство.

Полицията е била повикана в зоопарка Johnson’s of Old Hurst в 13:24 ч. в четвъртък след „съобщения за инцидент с тригодишно дете, при който то е попаднало в заграждението с крокодили“, се казва в официалното съобщение.

Детето е транспортирано в болница „Адънбрук“ в Кеймбридж със сериозни наранявания и остава в критично състояние, допълват от полицията.

Мъж на 30 години от графство Норфолк е бил задържан по подозрение в опит за убийство.

Инспектор Верити Маккан съобщава: „На този етап разговаряме с хора, които са били в зоопарка по време на този ужасяващ инцидент, за да изясним повече обстоятелства“.

„Не смятаме, че арестуваният мъж и детето се познават“, добави тя.

„Полицаите оказват подкрепа на семейството на момчето в болницата и мислите ни са с тях“, посочи Маккан.

В изявление в социалните мрежи от зоопарка Johnson’s of Old Hurst посочиха, че „в знак на уважение към семейството“ тропическата зала ще остане затворена до второ нареждане.

„Нашите мисли и молитви са с момчето и неговото семейство след инцидента“, добавиха оттам.

На място са били изпратени линейка, бърз реагиращ медицински екип, служебен автомобил на линейната помощ и въздушна линейка, съобщиха от спешната помощ.

Вечерта в четвъртък униформен полицай е бил разположен на входа на обекта, а патрулен автомобил е стоял на паркинга.

Зоопаркът се намира на тиха селска улица в село Олд Хърст и включва чайна, фермерски магазин и заведение за хранене. В него живеят над 100 животни, включително лъвове, тигри, лениви мечки, капибари и сурикати.

Крокодилите се отглеждат в закрита тропическа зала, разположена в преустроена бивша оборна сграда, като в зоопарка има и външни заграждения за други животни.

В публикация в блога на зоопарка се посочва, че крокодилите първоначално са били отглеждани, за да се използва месото от кланицата, но впоследствие това е поставило началото на самия зоопарк.

Семейство Джонсън се грижи за крокодили и работи с тях вече повече от 20 години, а настоящият собственик Анди Джонсън е участвал в изготвянето на „европейски доклад за отглеждането, хуманното отношение и грижата за крокодили“, според сайта на зоопарка.

Местният жител Майк Анничели, 52-годишен, който живее близо до зоопарка, каза, че преди е посещавал атракцията и се е чувствал в безопасност.

Описвайки заграждението за крокодили, той заяви: „Всичко е на различни нива, доста сте далеч от животните“.

По думите му има „повдигната платформа“, а крокодилите се намират на около 4 метра по-ниско, като има огради по пътеките с височина около един метър.

Общинският съветник Шарлот Лоу заяви, че „не може да си обясни“ как детето е попаднало в заграждението.

„Не мога да си представя как се е случило, защото там има всички необходими защити и предпазни съоръжения, ако мога така да се изразя“, каза тя пред мястото на инцидента.

„Този инцидент, мисля, е шокирал изключително много хора, особено местните жители“, добави тя.

Депутатът от Хънтингдън Бен Обезе-Джети заяви: „Запознат съм с инцидента в Johnson’s of Old Hurst и съм в контакт с висши служители в координационния щаб, които го третират като критичен инцидент“.

„Това вече е активно криминално разследване и призовавам хората да се въздържат от спекулации онлайн“, допълва Джети.

Полицията ще предостави допълнителна информация в подходящо време.

„Мислите ми са с младата жертва и семейството ѝ в този изключително травматичен и труден момент“, каза Джети.

Заместник-председателят на местния съвет в Олд Хърст, Алъстър Търънс, каза: „Изключително съчувствам на семейството на детето“.

От съвета на окръг Хънтингдъншър заявиха: „Запознати сме със сериозния инцидент, който се е случил днес в Johnsons of Old Hurst. Работим в тясно сътрудничество с партньорите, включително полицията в Кембриджшър. Призоваваме хората да не спекулират относно обстоятелствата, докато разследването продължава“.

Източник: independent    
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