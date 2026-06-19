Свят

Иран отменя транзитните такси през Ормузкия проток за 60 дни

Мярката е част от меморандума от Исламабад и цели възстановяване на корабоплаването през стратегическия морски коридор

Василена Василева Василена Василева

19 юни 2026, 11:59
Иран отменя транзитните такси през Ормузкия проток за 60 дни
Източник: AP/БТА

В исшият съвет за национална сигурност на Иран (ВСНСИ) обяви, че в рамките на следващите 60 дни корабите ще могат да преминават през Ормузкия проток без да заплащат такси. Решението е част от изпълнението на Меморандума за разбирателство, подписан в Исламабад, предаде иранската държавна информационна агенция ИРНА.

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В официално изявление, публикувано късно снощи, Съветът съобщава, че всички плавателни съдове, които кандидатстват за преминаване през стратегическия воден път, ще бъдат освободени от дължимите такси за период от два месеца. Разходите ще бъдат поети от иранската държава.

Според властите в Техеран мярката е насочена към улесняване на морския трафик и изпълнение на договореностите, постигнати в рамките на меморандума, който предвижда постепенно нормализиране на корабоплаването в региона след напрежението в Близкия изток.

На Иранската контролно-пропускателна служба за Персийския залив е възложено да обработва заявленията за преминаване с приоритет и в максимално кратки срокове.

„С оглед изпълнението на целите на Меморандума за разбирателство от Исламабад всички заявления трябва да бъдат разглеждани ускорено“, се посочва в съобщението.

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Въпреки облекчения режим иранските власти подчертават, че корабите ще трябва стриктно да спазват определените маршрути и часови графици за преминаване. Причината са съществуващите рискове за безопасността в района и необходимостта да се гарантира сигурността на корабоплаването.

Според ВСНСИ това ще позволи постепенно увеличаване на трафика през протока, без да се създават предпоставки за инциденти или затруднения в навигацията.

Оперативните процедури и техническите изисквания за преминаване ще бъдат публикувани допълнително от контролните органи.

От Техеран уточняват още, че ще бъдат предприети необходимите действия и по други ангажименти, заложени в меморандума, включително разминиране на определени морски участъци и обезопасяване на навигационните коридори.

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Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути в света. Той свързва Персийския залив с Оманския залив и Арабско море и през него преминава значителна част от световния износ на петрол и втечнен природен газ. Всяко напрежение в района оказва пряко влияние върху международните енергийни пазари и глобалната търговия.

Решението на Иран идва след подписването на меморандума между Техеран и Вашингтон в Исламабад, който отвори 60-дневен прозорец за преговори по бъдещето на иранската ядрена програма и за възстановяване на нормалния трафик през Ормузкия проток. Въпреки постигнатите договорености, несигурността в региона остава висока заради продължаващите конфликти и напрежението между различни държавни и недържавни участници в Близкия изток.

Отварянето на протока и премахването на таксите се разглеждат като сигнал от страна на Иран, че страната е готова да съдейства за стабилизиране на корабоплаването и възстановяване на доверието в един от най-натоварените енергийни коридори в света.

Редактор: Василена Василева
Източник: Денис Киров, БТА    
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