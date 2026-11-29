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Община Созопол призова за спокойствие, тъй като няма данни за непосредствена опасност от заседналия танкер „Кайрос“.

Корабът е заседнал край нос Колокита след дрейф при силен вятър и бурно море; на борда има двама китайски моряци.

Държавните институции координират спасителните действия, а гражданите са призовани да избягват района и да следват официалните указания.

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Община Созопол призовава гражданите и гостите на общината да запазят спокойствие във връзка със заседналия край града танкер "Кайрос". Към момента няма данни за непосредствена опасност за населението, съобщиха от пресцентъра на Община Созопол.

От Общината посочват, че ситуацията се следи от компетентните държавни институции, които координират действията по овладяване на аварията. Кметът на Созопол Тихомир Янакиев е в постоянна комуникация с отговорните институции и следи развитието на ситуацията.

Общината е в готовност да съдейства с всички действия в рамките на своите правомощия, като приоритет е опазването на живота и здравето на хората, морската среда и крайбрежието, се посочва в съобщението.

От местната администрация призовават гражданите да не се приближават до района на аварията и да спазват указанията на компетентните служби.

Танкерът "Кайрос" заседна снощи югоизточно от Созопол, в района на нос Колокита, на около 100-150 метра от брега. По данни на Министерството на транспорта и съобщенията корабът е започнал да дрейфува, след като котвата му не е задържала.

Сигнал за промяна в котвената позиция е получен от Трафик кула - Бургас около 18:00 часа. В 19:55 часа корабът е заседнал край Созопол. На борда се намират двама моряци, китайски граждани. Ситуацията се развива при неблагоприятни метеорологични условия, вятър до 20-24 метра в секунда и морско вълнение 4-5 бала.

Главна дирекция "Аварийно-спасителна дейност" към Изпълнителната агенция "Морска администрация" координира необходимите действия.

Това е поредната аварийна ситуация с "Кайрос" в български води. През декември 2025 г. танкерът беше изоставен край Ахтопол, след като е поразен от дронове в Черно море и е загубил възможността да се придвижва самостоятелно. След сложна операция, за която правителството осигури 1,2 млн. лева, корабът беше изведен от района на Ахтопол и на 15 декември 2025 г. беше отведен до Бургаския залив. Снощи, 28 ноември, при силния вятър и бурното море корабът е започнал да дрейфува в посока Созопол, където е заседнал до скали.

Община Созопол заявява, че ще информира своевременно за развитието на ситуацията и предприетите мерки и призовава гражданите да се доверяват на официалната информация по случая.

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Какво знаем за инцидентите с танкерът „Кайрос“

В края на ноември 2025 г. танкерът „Кайрос“ е засегнат от атака с морски дронове в Черно море край турското крайбрежие. Украинските служби по сигурността поемат отговорност за атаките срещу два танкера - „Кайрос“ и „Вират“.

„Кайрос“ е голям нефтен танкер под флага на Гамбия, свързван с т.нар. руски сенчест флот. Публичните съобщения сочат, че корабът е бил в баластно състояние, без товар, и се е движел в направление към руски пристанища.

След нападението корабът претърпява сериозни повреди, а на борда възниква пожар. Турските власти съобщават за евакуация на екипажа. Последствията от атаката оставят плавателния съд без нормална оперативна способност.

Атаката е част от по-широко засилване на военноморските действия в Черно море срещу плавателни съдове, свързвани с руския петролен транспорт. Инцидентът повдига въпроси за безопасността на търговското корабоплаване и рисковете от военни действия в морски район с интензивен трафик.

След повредата корабът се оказва в сложна ситуация и навлиза в българските териториални води. Българските власти установяват контакт с плавателния съд и започват координация по спасяването на моряците.

На 5 декември 2025 г. българските институции съобщават, че „Кайрос“ е край Ахтопол, с десет души на борда. В операцията се включват „Морска администрация“, Гранична полиция и Военноморските сили.

Турският влекач „Тимур бей“, който според българските институции е бил свързан с буксировката на танкера, се отделя от него в български води и се връща на юг. Така „Кайрос“ остава без надеждна възможност за самостоятелно придвижване.

След оставането на танкера край Ахтопол българските служби започват действия по осигуряване на безопасността на хората на борда. Неблагоприятното време, техническите повреди и ограничената работоспособност на корабните системи затрудняват операцията.

Моряците получават храна, вода и комуникационно оборудване. В спасителните действия участват военни хеликоптери и плавателни съдове на българските служби.

Екипажът постепенно е евакуиран, като част от моряците остават на борда за наблюдение и по настояване на корабособственика. Първоначалните публични данни сочат, че корабът е без товар, а институциите не установяват непосредствено замърсяване на морето.

Това е първата голяма спасителна операция, свързана с „Кайрос“, на българска територия.

Техническото състояние на кораба и рискът от замърсяване

На 10 декември 2025 г. след първоначална инспекция „Морска администрация“ съобщава за сериозни технически проблеми:

Повреда в кърмовата част. Навлизане на вода в машинното отделение. Неизправност на основните двигатели. Липса на работещо автономно електрозахранване. Неработещ аварийно-спасителен дизелов генератор. Проблеми с котвената система, включително неизправност на едната котва.

Според съобщението на Министерството на транспорта към този момент не е установено продължаващо замърсяване. Корабът е наблюдаван и е оценен като стабилен в тогавашната си позиция.

Операция по изтеглянето до Бургаския залив

Поради продължителното оставане на танкера край Ахтопол и рисковете от влошаване на обстановката българската държава предприема специализирана операция за преместването му.

На 12 декември 2025 г. правителството одобрява финансиране в размер на 1,2 млн. лева за операцията. Подготовката включва мобилизация на специализирани екипи, три влекача и генератор, който да възстанови работата на хидравличната система и да позволи освобождаването на котвите.

На 15 декември операцията е успешно завършена. „Кайрос“ е изтеглен от района на Ахтопол и преместен в определена котвена позиция в Бургаския залив.

Според съобщенията на българските институции корабът е поставен на безопасно място, където не пречи на корабоплаването.

Разходите по спасителната операция и отговорността на корабособственика

След приключването на буксировката българската държава търси възстановяване на направените разходи от корабособственика.

На 7 януари 2026 г. БНТ съобщава, че корабособственикът е покрил разходите за операцията, като е преведена сумата от 270 371 евро. Тя е свързана с действията по обезопасяването и преместването на танкера.

Така непосредственият финансов казус около спасителната операция е разрешен, но не и този около бъдещето на кораба. „Кайрос“ продължава да стои в Бургаския залив, без да бъде изведен от българските води.

През 2026 г. - продължително престояване и забавяне на извеждането

През следващите месеци танкерът остава на котва в Бургаския залив. Публичните публикации сочат, че собственикът е имал намерение корабът да бъде преместен до турското пристанище Алиага, където да бъде разглобен.

Процедурата обаче се забавя. През август 2026 г. БНР съобщава, че новият корабособственик не предприема своевременно необходимите действия по изтеглянето. По информация на медията корабът трябва да бъде транспортиран до Турция, но българската държава продължава да чака конкретни действия от собственика.

Продължителното оставане в морето превръща случая от еднократна спасителна операция в дългосрочен проблем за морската администрация, местните институции и екологичния контрол.

Сигнали за замърсяване край Поморие и Сарафово

През юли 2026 г. се появяват сигнали за възможно замърсяване на морските води край Поморие и квартал Сарафово в Бургас.

Проверки на „Морска администрация“ установяват локални петна и участъци с променен цвят на водата в района на Бургаския залив. В някои публикации тези петна са свързани с опасения за теч от танкера „Кайрос“.

При проверките на корпуса и непосредствено около кораба не е установен директен теч. Отделни петна в обследвания район са третирани с разрешен дисперсант.

На 24 юли 2026 г. е съобщено за повторна инспекция, при която не са открити течове на гориво, смазочни материали или нефт от „Кайрос“ и друг обследван танкер, „Мириам Б“.

Greenpeace и твърденията за следи от нефт

През лятото на 2026 г. екологичната организация Greenpeace също насочва вниманието към танкера.

Организацията съобщава за наблюдавани следи от нефтено замърсяване около кораба и публикува информация, базирана на наблюдения и анализ на сателитни изображения. Greenpeace твърди, че в района са регистрирани множество следи, които според организацията заслужават допълнително разследване.

През август активисти на Greenpeace провеждат акция, при която върху корпуса на танкера е нанесено послание срещу зависимостта от изкопаеми горива. В акцията участват представители на организацията и екипът на ледоразбивача Arctic Sunrise.

В същото време официалните инспекции на „Морска администрация“ не установяват теч от танкера по време на извършените проверки.

Подводен оглед на корпуса през октомври 2026 г.

На 8 октомври 2026 г. водолази извършват подводен оглед на танкера, включително на кърмовата част, която е била повредена при първоначалния инцидент.

Проверката е осъществена от водолази на сдружение „Приятели на морето“ - Бургас, със съдействието на областната администрация и „Морска администрация“.

При огледа не са установени пробойни под водолинията или течове на гориво и смазочни материали.

Според публикациите е установена малка цепнатина над водолинията, но не и пробив под водата. Обследването обхваща корпуса и котвената система.

Какво се случва с танкера „Кайрос“, заседнал край Созопол

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